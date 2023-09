Fußball | Bundesliga Von Buletten und Roses Erfolgsplan – RB Leipzig vor dem Kracher bei Union Berlin Stand: 01.09.2023 12:37 Uhr

Spitzenreiter stürzen! Mit genau diesem Ziel reist RB Leipzig am Sonntag zu Union Berlin. Es wird Zeit für einen Sieg, denn die Bilanz liest sich aus RB-Sicht gruselig.

Das Duell zwischen Union Berlin und RB Leipzig am Sonntag (3. September, 17:30 Uhr, im Audio-Livestream & Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) ist nicht nur das erste Saisonaufeinandertreffen zweier Champions-League-Teilnehmer, es ist auch ein brisantes "Ostduell".

Die meisten Anhänger der Unioner verteufeln das "Projekt" RB Leipzig, drücken ihren Protest gern in minutenlangem Schweigen aus, um dann Radau zu machen. Die Atmosphäre auf dem Platz war dagegen in den letzten Spielen von der ersten Minute an feurig. "Wir freuen uns auf die Herausforderung, haben zuletzt fünf Mal knapp gegen Union verloren und wollen drei Punkte aus der Alten Försterei entführen", sagte Trainer Marco Rose am Freitag (1.9.2023) auf der RB-Pressekonferenz.

"Union ist einfach angekommen"

Der Höhenflug von Union, der Kultklub ist mit zwei 4:1-Siegen gegen Mainz und Darmstadt optimal gestartet, komme nicht von ungefähr. "Guter Trainer, klare Idee, sehr gute Kaderplanung. Hinzu kommt, dass auch bei Union Berlin nicht mit Schrippen, Stullen, Broilern oder Buletten bezahlt wird, sondern auch dort eine stetige Entwicklung stattfindet. Union ist einfach angekommen – auch in der Champions League. Das war für schon ein stückweit beeindruckend, als Union Berlin gegen Real Madrid gelost wurde. Das fand ich cool", brachte es Rose auf den Punkt.

RB will Union mit Klarheit, Cleverness und Qualität knacken

Union ist aber vor allem eins: eine Heimmacht. Am 13. Februar 2022 (0:3 gegen Dortmund) verloren die Köpenicker zum letzten Mal zu Hause. Seit 24 Bundesliga-Heimspielen ist man ungeschlagen – so lange wie aktuell kein anderer Erstligakonkurrent. Jetzt will RB einen neuen Versuch wagen, die Festung "Alte Försterei" zu erobern. Und wie? Rose: "Mit einer sehr erwachsenen Leistung."



Klingt plausibel, ist manchmal aber verdammt schwer: "Du kannst von Wucht und Leidenschaft reden und dann kommt das Spiel und du merkst, ups, das war gemeint. Wir müssen wirklich Zweikämpfe führen, Flanken verhindern und wenn wir sie nicht verhindern, in der Box am Mann sein." Seine Elf brauche richtige Entscheidungen und die richtigen Mitteln, so der 46-Jährige, der mit Ausnahme der Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen kann und die Qual der Wahl hat.

Lenz gegen seinen Ex-Klub

Dass Timo Werner am Sonntag von Beginn an auflaufen wird, scheint angesichts seiner Formkrise unrealistisch. Auch Neuzugang Christopher Lenz, der von 2017 bis 2021 für Union gespielt hat, wird seine Rückkehr an die Alte Försterei auf der Bank erleben. Ob Unions Last-Minute-Neuzugang Leonardo Bonucci drei Tage nach seiner Ankunft in Berlin spielen wird, bleibt abzuwarten. Mit der 36 Jahre alten Vereinslegende von Juventus Turin gelang Union ein weiterer Transfercoup.

sst