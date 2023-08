Fußball | DFB-Pokal (F) Vier mitteldeutsche Teams wollen weiter - Jenas Frauen zum Zweitliga-Duell in Ingolstadt Stand: 11.08.2023 09:45 Uhr

Bevor es in den Ligen wieder um Punkte geht, steht für die Fußball-Frauen am Wochenende die erste Runde im DFB-Pokal an. Vier mitteldeutsche Teams haben eine schwere Mission, Jena ist im Zweitliga-Duell in Ingolstadt gefordert.

Bevor es im Liga-Betrieb wieder um Punkte geht, steht für die Fußball-Frauen die erste ernsthafte Bewährungsprobe an. Am Wochenende steigt die 1. Runde im DFB-Pokal. Dabei wollen am Sonntag (13. August) auch der FC Carl Zeiss Jena, der 1. FFV Erfurt, der Magdeburger FFC und der Chemnitzer FC ihre Chance beim Schopfe packen, um in die nächste Runde zu kommen. Die Partien mit den mitteldeutschen Klubs steigen ab 14 Uhr, "Sport im Osten" informiert live über den aktuellen Spielstand auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.

RBL-Frauen greifen erst in der 2. Runde ein

Die vier bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga 2022/23 sowie die Erstligisten können sich das Ganze zunächst aus der Ferne anschauen. Diese Teams greifen erst in der 2. Runde ein, was auch die Frauen von Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig betrifft. Als Termin ist der 9. bis 11. September 2023 ausgeschrieben.

Zweitliga-Duell: Jenaerinnen in Ingolstadt gefordert

In den Genuss eines "Freiloses" kamen die Kickerinnen aus Jena nicht, sie belegten in der abgelaufenen Zweitliga-Saison den achten Platz. Knapp über dem Strich auf Rang elf stand der FC Ingolstadt – und die Schanzerinnen sind auch der Gegner in der ersten Pokalrunde. Also eine brisante Partie, schon deshalb, weil die Mannschaft von FCC-Trainer Florian Kästner auswärts antreten muss. Letzte Saison nahmen die Jenaerinnen die ersten Hürden im DFB-Pokal, im Viertelfinale war dann jedoch Endstation. Gegen den SC Freiburg hieß es am Ende im Ernst-Abbe-Sportfeld 0:4.

Magdeburgerinnen zum Auswärtsspiel auf St. Pauli

In einem reinen Duell in der dritthöchsten Spielklasse der Frauen muss der Magdeburger FFC aus der Regionalliga Nordost zu den Nord-Vertreterinnen des FC St. Pauli reisen. Vergangene Spielzeit überstanden die Magdeburgerinnen nach einem 3:1 gegen den SV Berghofen die erste Runde, danach war allerdings nach einem 0:5 zuhause gegen den MSV Duisburg Schluss.

Erfurterinnen mit Heimvorteil gegen Mainz

Auch für den 1. FFV Erfurt (Regionalliga Nordost) steht eine Begegnung gegen einen Regionalligisten auf dem Programm. Im Gegensatz zu den FFC-Akteurinnen haben die Thüringerinnen Heimvorteil und treffen auf den FSV Mainz 05, der in der Südwest-Staffel beheimatet ist. In der vergangenen Saison nahmen die Blumenstädterinnen nicht am DFB-Pokal teil. In der Saison 2020/21 kamen sie immerhin nach einem 3:1 gegen den FC Phönix Leipzig in die zweite Runde. Dann verloren sie aber 0:5 beim SV 67 Weinberg.

Fahne des 1. FFV Erfurt

Weite Reise der CFC-Frauen an die Schweizer Grenze

Die Kickerinnen des Chemnitzer FC spielen in der Landesliga. Für die Sächsinnen geht die lange Reise in der ersten Pokalrunde zum Hegauer FV aus der Oberliga Baden-Württemberg, einer vergleichbaren Liga mit der Landesliga. Das Duell findet in Engen nahe der Grenze zur Schweiz statt. Vielleicht gelingt den CFC-Frauen diesmal der Sprung eine Runde weiter. Letzte Spielzeit verloren sie gleich in der 1. Runde bei Regionalliga-West-Vertreter Fortuna Köln mit 0:4.

jmd