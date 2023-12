Volleyball | Bundesliga VfB Suhl bringt gegen die Roten Raben Vilsbiburg den Vorsprung nicht ins Ziel Stand: 23.12.2023 22:18 Uhr

Der VfB Suhl hat es in der Volleyball-Bundesliga gegen die Roten Raben Vilsbiburg nicht vollbracht, den eigenen Vorteil in heimischer Halle in Punkte umzumünzen.

Der VfB Suhl hat gegen die Roten Raben Vilsbiburg eine vermeidbare 1:3-Niederlage (25:21, 19:25, 24:26, 12:25) kassiert. In Anbetracht des Spielverlaufs wäre für die Thüringerinnen mehr möglich gewesen.

Suhl verspielt Führung um Führung

Der VfB begann eine ausgeglichene Partie stark. Nach einem 3:0-Lauf führten die Thüringerinnen mit 12:9 und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen, holten den ersten Satz mit 25:21. Doch danach verloren die Suhlerinnen den Faden, lagen im zweiten Abschnitt mit 13:20 zurück. Nach einem kurzen Aufbegehren, in dessen Folge es 17:21 aus Sicht der Gastgeberinnen stand, verlor das Hollosy-Team den Satz mit 19:25.

Anscheinend unbeeindruckt ging Suhl in den dritten Abschnitt, zog auf 16:9 davon. Doch statt den nächsten Punkt einzutüten, ließen die Thüringerinnen die Niederbayerinnen wieder aufleben. Und gaben den Satz am Ende mit 24:26 ab. Und auch im vierten Abschnitt verspielte der VfB eine Führung. Aus einem 3:0 wurde am Ende ein deutliches 12:25.

Suhl steht auf Platz fünf, hat noch ein deutliches Polster auf die Roten Raben. Aber die Partie gegen Vilsbiburg wird nachhallen, besonders weil es die Thüringerinnen mehrfach nicht geschafft haben, Führungen zu behaupten und daraus Zählbares mitzunehmen. Beste Scorerin für Suhl war Lena Kindermann mit 22 Punkten.

red