Handball | Bundesliga Union Halle-Neustadt verliert auch beim Schlusslicht

Union Halle-Neustadt verliert auch beim Schlusslicht Stand: 14.04.2024 19:16 Uhr

Union Halle-Neustadt hat den nächsten Nackenschlag hinnehmen müssen und ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt liegen lassen. Beim Tabellenletzten gab es eine ordentliche Packung.

Die "Wildcats" vom SV Union Halle-Neustadt haben auch das siebte Ligaspiel in Folge verloren. Gegen den letzten der Tabelle, die Sport-Union Neckarsulm, setzte es eine deutliche 21:32 (7:15)-Klatsche. Damit verpassen es die Sachsen-Anhalterinnen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen. Nach der 14. Saisonniederlage haben die Hallenserinnen weiterhin nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone.

Die Partie war ursprünglich für den 30. März angesetzt. Wegen Problemen mit der Beschaffenheit des Hallenbodens und einer damit einhergehende Verletzungsgefahr musste das Spiel damals aber abgesagt wegen.

Halle läuft vom Start weg dem Rückstand hinterher

Das Team von Till Wiechers fand in Neckarsulm überhaupt nicht in die Partie, der erste Treffer gelang erst nach fünf Minuten. Da in den ersten zwanzig Minuten aber auch die eigene Defensive weitestgehend ordentlich stand, hielt sich der Rückstand zunächst bei zwei Toren. Mit vier Treffern am Stück zogen die Gastgeberinnen aber davon (12:6/23.), zur Halbzeit lag Halle-Neustadt sogar mit acht zurück.

Wer auf ein Aufbäumen im zweiten Durchgang hoffte, wurde schnell enttäuscht. Die Wildcats kamen einfach nicht heran, vergaben weiterhin einfachste, freie Würfe. So wuchs der Rückstand weiter an, am Ende wurde es sogar zweistellig.

"Wir haben unsere Performance aus den letzten Wochen überhaupt nicht auf die Platte bringen können. Neckarsulm hat uns von Anfang an dominiert", lautete das Fazit von Wiechers nach dem Spiel.

spio