Fußball | Regionalliga Überraschung in der Lausitz: Carl Zeiss Jena stürzt Cottbus von der Spitze Stand: 21.10.2023 18:02 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat bei Energie Cottbus einen Überraschungserfolg gefeiert und dem bisherigen Tabellenführer die erste Niederlage nach fünf Siegen am Stück zugefügt.

Carl Zeiss Jena hat beim bisherigen Tabellenführer Energie Cottbus einen überraschenden 2:0 (1:0)-Sieg gefeiert. Damit kletterte die Mannschaft von Trainer René Klingbeil nach einem schwierigen Saisonstart in der Tabelle weiter nach oben und belegt nun den elften Platz. Die Lausitzer mussten derweil die erste Niederlage nach fünf Regionalliga-Siegen in Folge hinnehmen. Nachdem sich der Greifswalder FC durch einen 1:0-Erfolg bei der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock den Spitzenplatz am Donnerstag zurückerobert hatte, verpasste Energie die Chance, wieder am Konkurrenten von der Ostsee vorbeizuziehen.

Jenas Trainer Klingbeil setzte auf dieselbe Startelf wie beim 5:1-Kantersieg gegen Rostock II. Sein Gegenüber Claus-Dieter Wollitz musste Axel Borgmann ersetzen, der sich beim 3:1-Erfolg in Eilenburg einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Für ihn begann Tim Campulka.

Krauß bringt Jena in Führung

Energie nahm vor 8.612 Zuschauern im Stadion der Freundschaft sofort die Zügel in die Hand, jedoch zeigte sich Jena von Beginn an als schwer zu bespielender Gegner. Die Thüringer standen stabil und ließen fast nichts zu. So hatte Cottbus zwar mehr Ballbesitz, fand aber keine Lücke. Die Gäste hingegen lauerten auf ihre Chance: Erst prüfte Joel Richter den Cottbuser Torwart Alexander Sebald nach einer Einzelaktion (20.), dann ließ Maximilian Krauß die mitgereisten Fans jubeln: Nach einer hübschen Kombination über Elias Löder und Lukas Lämmel landete der Ball bei Krauß, der mit einem platzierten Abschluss aus 13 Metern das 0:1 erzielte (23.).

Maximilian Krauß und Lukas Lämmel jubeln nach dem Jenaer Führungstor in Cottbus.

Anschließend schien Cottbus zunächst erwacht. Sofort hatte Timmy Thiele die Ausgleichschance, sein Abschluss im Strafraum wurde abgefälscht und klatschte an die Latte (26.). Doch das Gesamtbild änderte sich nicht: Jena blieb stabil und suchte nach vorn immer wieder fußballerische Lösungen. Löder setzte nach Freistoß aus dem Halbfeld sogar zum Fallrückzieher an, traf den Ball aber nicht richtig (34.). So ging es mit der knappen Gästeführung in die Kabinen.

Zank legt nach und zieht Cottbus den Stecker

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Thüringer selbstbewusst. Krauß schloss eine Einzelaktion selbst ab und prüfte Sebald im kurzen Eck (53.), auf der anderen Seite sorgte Thiele per Kopfball nach Freistoß von Tim Heike immerhin mal für einen Cottbuser Abschluss(56.). Aber in den entscheidenden Szenen hatten die Gäste die Nase vorn: Nach weitem Abstoß von Torwart Kevin Kunz behaupteten sie den Ball in der gegnerischen Hälfte, dann legte sich Benjamin Zank die Kugel hübsch vor und schloss aus 20 Metern wunderschön ab zum 0:2 (59.).

Damit zog Jena den Lausitzern den Stecker. Nach vorn gelang den Gastgebern nun kaum noch etwas. Stattdessen hatte Krauß nach Kombination mit Zank sogar die Chance zum 0:3 (66.). Der eingewechselte Cedric Euschen hatte noch eine Kopfballchance für Energie, die Kunz sicher entschärfte (80.) - ansonsten war von Cottbus nichts mehr zu sehen. Die Thüringer brachten den Vorsprung sicher über die Zeit und durften am Ende den überraschenden, aber letztlich verdienten Auswärtssieg bejubeln.

---

mze