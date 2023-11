Volleyball | Bundesliga Traumstart sorgt für Euphorie beim VC Bitterfeld-Wolfen Stand: 01.11.2023 15:06 Uhr

Besser hätten die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen nicht in die Bundesliga-Saison kommen können. Positiv überrascht war Neuzugang Tim Knöpfli von der Stimmung "im kleinen Hexenkessel".

Während nach dem zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel die Spieler des VC Bitterfeld-Wolfen Kopf standen, bleibt Cheftrainer Alessandro Lodi cool. Der 44-jährige Italiener wusste nur zu gut, die ersten beiden Partien in der Volleyball-Bundesliga richtig einzuordnen. Von den Ergebnissen her sei er zufrieden. "Ich wusste, dass wir das können. Es war ein Traum mit zwei Siegen zu beginnen. Wir bleiben bei der Sache, wir kennen auch unsere Schwächen. Wir sollten die positiven Emotionen nicht übertreiben. Unser Niveau hat sich nicht von gestern nach heute geändert", erklärte Lodi nach dem 3:0-Sieg gegen Freiburg am Dienstag.

Tim Knöpfli: "Schöner, kleiner Hexenkessel"

Die Stimmung in der kleinen Bernsteinhalle Friedersdorf war schon besonders. Mehr als 350 Menschen säumten das Spielfeld, sorgten für einen ohrenbetäubenden Dauerlärm. Und pushten die Mannschaft zu einem am Ende ungefährdeten Erfolg. Außenangreifer Tim Knöpfli, der im Sommer verpflichtet worden war, freute sich auch über die Kulisse: "Ich bin positiv überrascht, es war ein kleiner Hexenkessel." Der 27-Jährige glaubt auch, dass hier die ein oder andere Überraschung auch gegen die etablierten Bundesligisten möglich sein kann. "Viele Teams sind das nicht so gewohnt, vor allem die etablierten. Wenn es so laut ist, kann es ein Heimvorteil sein."

Samstag im Pokal wieder nach Dachau

Trotz der beiden Auftaktsiege wissen die Volleyballer aus Bitterfeld-Wolfen, dass die Aufgaben in den kommenden Wochen deutlich schwerer werden dürften. Knöpfli freut sich aber darauf: "Wir haben gegen zwei Aufsteiger gespielt und wissen, da kommen noch große Brocken. Auf diese Spiele freut man sich extrem. Das wird großartig, vielleicht können wir da bei den Großen noch Punkte abzwacken." Zunächst aber geht es am 7. November erneut zu einem Mitaufsteiger. Die "BiWos" gastieren in Karlsruhe. Davor gibt es am kommenden Samstag das Spiel im DVV-Pokal, dafür reist Bitterfeld-Wolfen erneut nach Dachau.

Alessandro Lodi - Cheftrainer des VC Bitterfeld-Wolfen

