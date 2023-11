Fußball | Regionalliga Tore, Platzverweise, aber kein Sieger im Leipziger Ortsderby zwischen Chemie und Lok Stand: 26.11.2023 14:46 Uhr

Der Prestige-Titel "Inoffizieller Stadtmeister" wurde im 110. Leipziger Ortsderby nicht neu vergeben. Die BSG Chemie und der 1. FC Lok trennten sich am Sonntag 1:1 – in einem Spiel, das vor allem durch Einsatz und Kampf geprägt war.

Das 110. Ortsderby zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig hat am Sonntag (26.11.) keinen Sieger gesehen. Die 4.999 Fans im Alfred-Kunze-Sportpark sahen beim 1:1 (1:1) das erwartete Kampfspiel.

In hitziger Atmosphäre erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen bereits in der ersten Spielminute durch Timo Mauer in Führung. Lok musste sich den frühen Nackenschlag erst aus den Beinen schütteln, übernahm dann aber die Kontrolle. Das lag vor allem auch an Luca Sirch, der ein überragendes Spiel machte und in der 30. Minute den hochverdienten Ausgleich erzielte.

Das Ende des Spiels wurde durch drei Rote Karten überschattet, die Schiedsrichter Tim Gerstenberg nach einem harten Einsteigen von Julian Weigel gegen Philipp Wendt und den daraus resultierten Tumulten zeigte.

