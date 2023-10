Fußball | Regionalliga Topspiel gegen Babelsberg – Rot-Weiß Erfurt will Bock umstoßen Stand: 19.10.2023 10:59 Uhr

Das Spiel am Freitagabend soll zum Knotenlöser werden. Der FC Rot-Weiß Erfurt empfängt zum Topspiel den SV Babelsberg. Trainer Fabian Gerber hofft, dass man diesmal nicht wieder so viele Chancen liegen lässt. Sein Gegenüber Markus Zschiesche schiebt die Favoritenrolle nach Erfurt.

Drei Punkte aus den letzten vier Spielen liest sich ausbaufähig. Ist es auch. Doch der FC Rot-Weiß Erfurt ist eigentlich auf einem guten Weg, hatte vor knapp zwei Wochen beim Greifswalder FC alles im Griff, aber nur einen Punkt im Korb. So steht aktuell ein fünfter Platz, sechs Punkte sind es zu Spitzenreiter Energie Cottbus. Unnötig, weil man bei einer besseren Chancenverwertung mehr auf dem Konto hätte haben können.

Das sieht auch Coach Fabian Gerber so, der auch weiß, dass die Mannschaft am Freitag gegen Babelsberg nicht nur vor dem gegnerischen Tor einen kühlen Kopf braucht. "Babelsberg hat eine richtig gute Mannschaft, ist sehr homogen, sehr gut besetzt in allen Mannschaftsteilen. Und sie haben eine Menge Erfahrung in ihren Reihen, gehören ganz oben hin." Es sei ein absolutes Spitzenspiel zweier offensiver Mannschaften. Man müsse die Räume engmachen, sehr gut verteidigen.

Fabian Gerber: "Wollen den Bock umstoßen!"

Fabian Gerber: "Müssen mal einen Knotenlöser haben"

Mit Blick auf den zuletzt ausbleibenden Erfolg erklärte der RWE-Coach: "Wir müssen einfach mal einen Knotenlöser haben. Wir werden nicht so viele Chancen haben wie zuletzt. Aber die wenigen Chancen, die wir bekommen, müssen wir auch nutzen und einfach mal den Bock umstoßen." Wer dabei alles helfen kann, weiß Gerber noch nicht. Auf der einen Seite hat sich die personelle Situation nicht verändert. Dazu kommen einige Wackelkandidaten, die leicht erkältet sind. Und noch ist offen, ob die drei Nationalspieler, die erst am Mittwoch von ihren Länderspielreisen zurückkamen, in einem körperlichen Topzustand sind. Caniggia Elva traf für St. Lucia, Sidny Lopes Cabral debütierte für Kap Verdes. Natanas Zebrauskas spielte für Litauens U21.

Caniggia Elva jubelte zuletzt mit der Nationalmannschaft von St. Lucia.

Babelsberger Coach "mit Punktausbeute zufrieden"

Die Babelsberger mit ihrem Coach Markus Zschiesche dürfen mit ihrem Start zufrieden sein, stehen bei 19 Punkten, in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Energie Cottbus. Dabei ist auffällig: Viele Tore erzielte der SVB gar nicht, bisher waren es 15. Dafür ist die Punkteausbeute sehr gut. Gefährlichster Offensivmann ist Tahsin Cakmak der neben 4 Toren auch zwei Vorlagen beigesteuert hat. Der Trainer lobt: "Rein von der Punktausbeute kann man auf jeden Fall zufrieden sein." Doch Zschiesche sieht auch noch Potential: "Konstanz der Leistung, Kommunikation auf dem Platz und das Abrufen der Fußball-Basics sind zum Beispiel Themen." Personell sieht es bei den Potsdamern gut aus, "gesundheitliche Ausfälle" seien nicht zu beklagen.

Markus Zschiesche sieht trotz starker Punktausbeute noch weiteres Potential.

Markus Zschiesche: "Erfurt ein klarer Favorit"

Die Vorfreude auf das Topspiel ist beim SV Babelsberg mindestens genauso groß wie bei den Thüringern. "Alle im Team freuen sich auf das Spiel, denn es ist für uns auch ein Gradmesser, um zu sehen, wo man steht." Die Erfurter sieht Zschiesche als "sehr robuste Mannschaft, die gerade zu Hause mit ihrem Stadion und den Fans eine große Wucht entfachen kann". Das Umschaltspiel nach vorne sei stark. Erfurt sei vom Volumen und den Möglichkeiten des Vereins insgesamt "ein klarer Favorit und ein Top-Team der Liga"“.

