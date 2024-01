Ehrung Thüringer Verein LAC Eichsfeld gewinnt den "Großen Stern des Sports" in Gold Stand: 29.01.2024 12:40 Uhr

Der Thüringer Sportverein LAC Eichsfeld hat für sein Engagement zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen das Bundesfinale beim "Großen Stern des Sports" gewonnen. Der Verein erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis.

Sterne des Sports

Was für ein Erfolg für den LAC Eichsfeld: Der Lauf- und Ausdauersportclub aus Thüringen ist am Montag (29. Januar) für seine Initiative "Guidenetzwerk Deutschland" mit dem "Großen Stern des Sports" in Gold 2023 ausgezeichnet worden. Überreicht wurde die bedeutendste Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement von Sportvereinen in Deutschland von Bundeskanzler Olaf Scholz in der DZ BANK in Berlin. Für diesen Erfolg beim Wettbewerb "Sterne des Sports", der bereits zum 20. Mal durchgeführt wurde, erhält der LAC Eichsfeld ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

Bundeskanzler Scholz: "Es sind Dinge, die nicht für die Anerkennung gemacht werden"

Bundeskanzler Olaf Scholz, der die Preisträger am Montag verlas, betonte die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements. "Es sind Dinge, die nicht für die Anerkennung gemacht werden, die aber anerkannt werden müssen", sagte er. Beim Wettbewerb "Sterne des Sports" werden außergewöhnliche Aktivitäten oder Angebote von Sportvereinen und deren besonderes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.

Bereits mehr als 1.000 Guides

Der LAC Eichsfeld hat ein Netzwerk geschaffen, das blinde und sehbehinderte Laufsportler und -sportlerinnen mit sogenannten Guides zusammenbringt. Diese Guides führen die visuell eingeschränkten Menschen beim Laufen und Walken, im Training und bei Wettkämpfen. Der Verein bietet dazu noch Schulungen und Ausrüstung für die Sportler und Sportlerinnen an. Durch das Netzwerk konnten den Angaben des Vereins zufolge bundesweit schon mehr als 1.000 Guides gefunden werden. Das Netzwerk wurde inzwischen auf die Sportarten Ski alpin und Ski nordisch erweitert. Schwimmen und Radfahren sollen folgen.

"Dass es so durch die Decke geht, haben wir nicht gedacht"

Läufer Hans-Reinhard Hupe, der das Netzwerk gemeinsam mit seiner Partnerin Juliana Löffler gegründet hat, sagte: "Dass es so durch die Decke geht, haben wir nicht gedacht. Aber wir dachten, dass es wichtig ist und dass wir es brauchen." Löffler gewann zudem den Publikumspreis.

Klubs aus Hannover und Hamburg auf den Plätzen

Auf dem zweiten Rang landete der Turn-Club zu Hannover, der sich gegen die Engpässe bei Schwimmangeboten für Kinder einsetzt. Den dritten Platz belegte der BSG Feuerwehr Hamburg e.V. - TFA Team, der den Fokus auf die Aufrechterhaltung der körperlichen Fitness der aktiven Feuerwehrleute legt, indem unter anderem praxisnahe Trainingseinheiten angeboten werden.

red/dpa