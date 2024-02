Handball | Bundesliga (F) Thüringer HC lässt Tabellenschlusslicht Neckarsulm keine Chance Stand: 21.02.2024 21:02 Uhr

Der Thüringer HC hat am Mittwoch-Abend (21.02.2024) nach dem Leverkusen-Sieg den nächsten klaren Triumph erspielt und mit 35:20 (20:10) gegen den Tabellenletzten Sport-Union Neckarsulm gewonnen. Das Müller-Team ließ dabei von Anfang keine Zweifel aufkommen, welches Team den Ton angibt und ließ den Schwäbinnen absolut keine Chance.

Thüringer HC mit Turbo-Start

Die Thüringerinnen erwischten in der Salza-Halle einen wahrhaften Turbo-Start und gingen mit 11:3 (15.) in Führung. Dabei überzeugte beim THC vor allem Nationalspielerin Annika Lott, die bereits vier sehenswerte Treffer erzielte. Der Tabellenletzte aus Neckarsulm zeigte sich in fast jeder Spielsituation zu langsam agierend und bot den Gastgeberinnen viel zu viel Freiraum. Vor allem die Lücken in der Abwehr der SU nutzte das Müller-Team brutal effizient aus und baute die Führung zwischenzeitlich auf 17:7 (23.) aus. Und dieser Zehn-Tore-Vorsprung hielt dann auch bis zur Halbzeitpause.

Müller-Team im Schongang zum Pflichtsieg

Auch der zweite Abschnitt gehörte gänzlich dem THC. Der Tabellen-Dritte konnte schalten und walten wie er wollte. Zwischenzeitlich erstrahlte auf der Spielstandsanzeige eine 29:14-Führung (45.). Und auch in den restlichen Spielminuten bekamen die Zuschauer eine sehr einseitige Partie zu sehen. Johanna Reichert setzte den Schlusspunkt der Partie zum 35:20-Endstand.

Auch die THC-Spielerinn Johanna Reichert machte ein Top-Spiel gegen den Tabellenletzten aus Neckarsulm und steuerte drei Treffer dazu.

towo