Radsport Thüringen Ladies Tour macht erneut Station in Gera Stand: 15.12.2023 14:39 Uhr

Seit 2013 ist Gera fester Bestandteil der LOTTO Thüringen Ladies Tour - das wird sich auch bei der 36. Auflage im nächsten Jahr nicht ändern. Dort ist die drittgrößte Stadt Thüringens als dritte Etappe vorgesehen.

Die LOTTO Thüringen Ladies Tour macht im kommenden Jahr erneut Station in Gera. Das teilten die Veranstalter am Freitag (15.12.2023) mit. Demnach soll in Gera am 26. Juni die dritte Etappe der Rundfahrt ausgetragen werden. Die mit rund 96.000 Einwohnern drittgrößte Stadt im Freistaat ist seit 2013 fester Bestandteil der Tour. Details der Streckenführung sind derzeit in der finalen Abstimmung.

Hohlfeld lobt "perfekte Bedingungen" in Gera

"Gera ist aus der LOTTO Thüringen Ladies Tour nicht mehr weg zu denken. (...) Wir haben dort perfekte Bedingungen, eine starke Stadtverwaltung und ein fachkundiges Publikum", sagte Tour-Direktorin Vera Hohlfeld in einer offiziellen Pressemitteilung.

Die 36. Auflage der Rundfahrt wird vom 25. bis 30. Juni ausgefahren, führt erneut über sechs Etappen inklusive einem anspruchsvollen Einzelzeitfahren in Altenburg und wird für viele der Top-Fahrerinnen die Generalprobe für die Olympischen Spiele 2024 in Paris sein.

Sportstadt Gera freut sich auf "Weltelite des Radsports"

Gera als Sportstadt hatte sich inbesondere in den letzten Jahren als Ort für Radsport etabliert. Die Kommune selbst verfügt über ein Netz von rund 95 Kilometern ausgebauter Radwege sowie noch einmal so vielen Kilometern an Wegen und Straßen, die auch für Radfahrer geeignet sind. Entsprechend stolz zeigte sich Oberbürgermeister Julian Vonarb, das nun erneut die "Weltelite des Damen-Radsports" Station in Gera macht, "um die Herzen des sportbegeisterten Publikums zu erobern".

Hochkarätiges Starterfeld geplant

2023 sicherte sich Mischa Bredewold aus dem Team SD Worx, Europameisterin im Straßenradrennen, den Etappensieg in Gera und übernahm das Gelbe Trikot der Führenden. Den Gesamtsieg im vergangenen holte sich Bredewolds Teamkollegin Lotte Kopecky aus Belgien, die im weiteren Saisonverlauf auch Straßen-Weltmeisterin wurde.

"Wir haben bereits einige hochkarätige Anfragen aus der Women’s World Tour vorliegen und würden uns natürlich freuen, wenn Mischa Bredewold und Lotte Kopecky erneut bei uns im Freistaat und damit natürlich auch in Gera am Start sind", sagt Rundfahrt-Streckenplaner Marian Koppe.

red/pm