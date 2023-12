Basketball | BBL Syntainics MBC zittert sich zum Sieg gegen Ludwigsburg Stand: 17.12.2023 20:05 Uhr

Angeführt von Martin Breunig und Jonathan Stove hat der Syntainics MBC zurück in die Erfolgsspur gefunden - auch wenn es gegen die MHP Riesen Ludwigsburg ein Krimi bis zur letzten Sekunde war.

Die Basketballer des Syntainics MBC haben ihren vierten Saisonsieg gefeiert und sich damit Luft in der Abstiegszone verschafft. Nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Folge gelang dem Team von Headcoach Predrag Krunic am Sonntag (17.12.2023) auswärts bei den MHP Riesen Ludwigsburg beim denkbar knappen 81:78 (49:38) die erhoffte Wende.

Martin Breunig und Jonathan Stove ragten beim überraschenden Erfolg mit je 17 Treffern für die Weißenfelser heraus, die auf den 13. Tabellenplatz springen. Der MBC profitierte in erster Linie von der besseren Trefferquote aus dem Feld (48:37 Prozent) und von der Überlegenheit unter den Brettern (49:34 Rebounds). Damit konnten die Gäste ihre 23 Ballverluste kompensieren.

MBC dreht Partie in der Anfangsphase

Dabei wirkten die Gäste in der Anfangsphase schläfrig und ließen die nötige Spannung vermissen. Allein in den ersten fünf Minuten leistete man sich satte fünf Turnovers. Entsprechend früh führte Ludwigsburg mit sieben Punkten (11:4). Doch plötzlich lief es beim MBC, der sich nun die defensiven Rebounds sicherte, Stück für Stück herankämpfte und die Partie noch im ersten Viertel drehte (22:17). Auch im Anschluss bestraften die Weißenfelser die Fehler der Riesen eiskalt und führten nach einer Viertelstunde erstmals zweistellig (37:27). Weil auch von der Dreier- und Freiwurflinie die Quote stimmte, blieb der Vorsprung bis zur Pause konstant.

Krimi bis zur letzten Sekunde

Im dritten Viertel schlichen sich allerdings vermehrt Fehler ins Spiel des MBC ein. Zudem agierte Ludwigsburg unter den Brettern nun deutlich souveräner und versenkte die Würfe auch aus der Distanz. Im letzten Viertel hatten die Gastgeber das Spiel schließlich gedreht (71:67), doch die Weißenfelser fingen sich und brachten das Momentum wieder auf ihre Seite. Spätestens nach Charles Callisons Dreier sieben Minuten vor Schluss (76:71) war der vierte Saisonsieg in greifbarer Nähe. Weil Diante Baldwin in den letzten Sekunden erfolgreich gegen Yorman Polas Bartolo blockte, blieb es beim knappen Erfolg.

jsc

red