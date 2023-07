Fußball | 3. Liga Sturmtalent Ehrlich von Dynamo Dresden zum FC Augsburg Stand: 03.07.2023 19:45 Uhr

Sturmtalent Lucas Ehrlich wird künftig in Schwaben statt in Sachsen auf Torjagd gehen. Der 19-Jährige geht zum Bundesligisten FC Augsburg. Zuletzt gab es bei Dynamo Dresden ein paar Störgeräusche.

Dynamo Dresden verliert einen Spieler aus seinem starken 2004er Jahrgang an den Bundesligisten FC Augsburg. Wie der FCA am Montag (03.07.2023) offiziell verkündete, wurde Lucas Ehrlich ablösefrei von der SGD verpflichtet. Er erhält bei den Fuggerstädtern einen Vertrag bis Sommer 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Ehrlich beklagt fehlende Wertschätzung

Der 1,95 Meter große Stürmer konnte in der abgelaufenen Spielzeit in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost neun Tore in 15 Spielen erzielen und erreichte dort mit den Schwarz-Gelben den zweiten Platz. Zudem gelang dem Team der Gewinn des Landespokals. Kein Wunder also, dass aus dem Jahrgang Jonas Saliger, Jonas Oehmichen, Julius Hofmann, Paul Lehmann und Torhüter Erik Herrmann einen Profivertrag erhalten haben.

Auch Ehrlich hätte in dieser Auflistung vorkommen können, doch er lehnte den Vertrag ab. Im Landespokalfinale gegen RB Leipzig zeigte er dann ein vorgefertigtes Shirt unter seinem Trikot, in dem er dem Verein Dankbarkeit, Wertschätzung und Kommunikation absprach.

Zunächst für Augsburgs U23 geplant

Nun also die Bestätigung des schon länger vermuteten Wechsels zum FCA. Dort soll er zunächst über die U23 des FCA an die Profimannschaft herangeführt werden. Daher bereitet sich der 19-Jährige in den kommenden Wochen mit der U23 auf die neue Saison in der Regionalliga Bayern vor. "Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel nach Augsburg. Die Verantwortlichen haben mir eine gute Perspektive für meine Entwicklung aufgezeigt", sagte Ehrlich. "Ich will mich nun in jedem Training und in jedem Spiel beweisen und meine Chance suchen, um mir durch harte Arbeit meinen Traum von der Bundesliga zu erfüllen."

___

rac/dpa