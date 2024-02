Fußball | Regionalliga Spiel eins nach Civa: Lok Leipzig empfängt den SV Babelsberg Stand: 22.02.2024 11:20 Uhr

Kann das neue Trainergespann den 1. FC Lok Leipzig wieder in ruhigere Bahnen lenken? Im Spiel eins nach dem Civa-Aus soll gegen Babelsberg vieles besser werden. Ob das gelingt, sehen Sie am Freitagabend im SpiO-Livestream. Auch die Partie am Sonnabend zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und der VSG Altglienicke gibt es live zusehen, diesmal im TV und Stream.

Torspektakel in Probstheida vergangene Saison: Lok Leipzig gewinnt gegen Babelsberg mit 4:3. Hier: Unwiderstehlicher Antritt von Luca Sirch.

Der 1. FC Lok Leipzig hat unruhige Wochen hinter sich. Präsident Torsten Kracht ist weg, nun auch Sportdirektor und Trainer Almedin Civa. Es soll ein Neuanfang her, und das schnellstmöglich. Beginnen wollen die Blau-Gelben damit am Freitagabend (23. Februar), wenn das erste von vier Heimspielen in Folge angepfiffen wird. Zu Gast im Bruno-Plache-Stadion ist der SV Babelsberg 03. Sport im Osten meldet sich ab 19 Uhr und überträgt die Begegnung im Livestream, zudem wird im Live-Ticker ausführlich informiert (auf mdr.de und in der SpiO-App).

Probstheidaer gegen Ex-Verein von Ex-Lok-Trainer Civa

Die Partie zwischen den Probstheidaern und den Filmstädtern hat schon ein gewisses Geschmäckle. War Babelsberg doch der Klub, den Almedin Civa vor seinem FCL-Engagement trainierte. Übrigens, das Hinspiel verloren die Messestädter im "Karli" mit 1:4. Schon deshalb ist Wiedergutmachung angesagt.

Erklärungsversuche der Lok-Spieler vor dem Fanblock nach dem 1:4 im Hinspiel in Babelsberg.

Auch Wunsch von Civa: Alles soll sich zum Besseren wenden

Das neue Trainergespann Robin Hintz und Tomislav Piplica soll die "Loksche" wieder in die Spur, sprich, die Mannschaft auf Vordermann bringen. Allein der Blick auf die Tabelle mit Platz 15 treibt Spielern und Fans die Tränen in die Augen. Wahrlich nicht der Anspruch der Probstheidaer.

Das sich alles zum Besseren wendet, ist auch der sehnlichste Wunsch vom entlassenen Coach Almedin Civa, der sich mit emotionalen Worten abgemeldet hatte. "Ich wünsche mir, dass unser 1. FC Lok wieder die Einheit wird, die wir mal waren", so der 51-Jährige.

Piplica und Weigel gelbgesperrt

Neben den Langzeitverletzten Theo Ogbidi und Farid Abderrahmane werden die Mittelfeldspieler Zak Paulo Piplica und Julian Weigel nicht mit von der Partie sein, beide müssen jeweils ihre Gelbsperre absitzen.

Weitere Spiele am Freitagabend:

19 Uhr: Hertha BSC II - FC Eilenburg

19 Uhr: BFC Dynamo - Greifswalder FC

Sonnabend: Auftritt der Erfurter gegen Altglienicke im TV und Livestream

Wer so richtig mit dem Spiel in Leipzig-Probstheida auf den Geschmack gekommen ist und weiter Regionalliga-Luft schnuppern möchte, dem wird am Sonnabend (24. Februar) gleich das nächste Live-Bonbon geboten. Wieder ist Sport im Osten vor Ort, diesmal im TV und per Livestream von der Partie des FC Rot-Weiß Erfurt gegen die VSG Altglienicke. Hier rollt der Ball ab 16 Uhr im Steigerwaldstadion. Im Verbund mit dem Live-Ticker gibt’s das Ganze auf mdr.de/sport und in der SpiO-App.

Erfurter Manko: die Chancenverwertung

Bei der Mannschaft von Trainer Fabian Gerber läuft es nicht nach Wunsch. Mit 31 Punkten und Rang sieben stehen die Thüringer tabellenmäßig zwischen Gut und Böse. Nach der 0:5-Klatsche in Zwickau hat die Mannschaft zumindest im Nachholspiel bei Viktoria Berlin eine Reaktion gezeigt und in der Hauptstadt einen Punkt entführt. 0:0 hieß es letztendlich, allerdings wären zwei Zähler mehr durchaus drin gewesen. In Überzahl bestimmte RWE speziell in Hälfte zwei das Geschehen, scheiterte jedoch an der mangelhaften Chancenverwertung.

Erfurts Andrey Startsev (re.) attackiert Altglienickes Cemal Sezer.

Das will Coach Gerber gegen Altglienicke anders sehen und fordert von seinen Offensivleuten mehr Durchschlagskraft. Im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison trennte man sich in Berlin 1:1.

Weitere Spiele am Sonnabend:

13 Uhr: FSV 63 Luckenwalde - FC Carl Zeiss Jena

13 Uhr: FC Hansa Rostock II - FSV Zwickau

13 Uhr: FC Energie Cottbus - Berliner AK

Spiele am Sonntag:

13 Uhr: Chemnitzer FC - BSG Chemie Leipzig

13 Uhr: FC Viktoria Berlin - ZFC Meuselwitz

jmd