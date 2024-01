Wintersport | Youth Olympic Games Silber für Marienberger Müller bei deutschem Doppelsieg im Langlauf Stand: 30.01.2024 08:58 Uhr

Der Sachse Jonas Müller hat bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Südkorea Silber im Langlauf geholt. Gold verpasste er nur um ein paar Sekunden gegenüber Teamkollege Jakob Moch.

Der Marienberger Langläufer Jonas Müller hat einen Gold-Triumph bei den Jugendwinterspielen in Gangwon knapp verpasst. Über 7,5 Kilometer im klassischen Stil musste er sich am Dienstag (30. Januar) nur seinem deutschen Teamkollegen Jakob Moch geschlagen geben. Am Ende fehlten dem Athleten vom ATSV Gebirge Gelobtland 5,4 Sekunden auf den Allgäuer aus Isny. Bronze ging an den Franzosen Quentin Lespine.

Thüringer Neukirchner auf Rang 17

Für den 17 Jahre alten Moch, jüngerer Bruder des Tour-de-Ski-Zweiten Friedrich Moch, ist es nach Silber im Sprint bereits die zweite Medaille bei den diesjährigen Jugendwinterspielen. Sein Thüringer Teamkollege Milan Neukirchner landete bei Mochs Goldlauf als dritter Deutscher im Feld auf Platz 17. Mit nun acht Gold-, fünf Silber- und fünf Bronzemedaillen verteidigte Team D im Medaillenspiegel erfolgreich Rang zwei. In Führung liegt weiterhin Italien (11/3/3), Dritter ist Frankreich (7/4/6). Die Spiele laufen noch bis Donnerstag.

sid/red