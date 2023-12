Handball | Bundesliga Sensation reloaded: Eisenach schlägt erneut die Rhein-Neckar Löwen Stand: 20.12.2023 20:50 Uhr

Der ThSV Eisenach hat zum Rückrunden-Auftakt der Handball-Bundesliga erneut für ein dickes Ausrufezeichen gesorgt und mit 26:25 (13:13) bei den Rhein-Neckar Löwen gewonnen. Dabei konnte das Team von Misha Kaufmann erneut auf einen bockstarken Manuel Zehnder bauen, der den amtierenden Pokalsieger fast im Alleingang besiegte.

Zehnder lässt Eisenach hoffen

Zum Rückrunden-Auftakt ging es für den ThSV Eisenach mit positiven Erinnerungen zum amtierenden Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen, denn am 8. Spieltag sorgte das Team von Misha Kaufmann für ein dickes Ausrufezeichen und kämpfte die Löwen nieder. Wiederholung in der SAP-Arena?

Nach einem schnellen 2:0-Start des Kaufmann-Teams gab das hochkarätig besetzte Team aus Baden den Spieltakt an. Das lag auch daran, dass den Wartburgstädtern die Wurfeffektivität flöten ging. Beim Stand von 5:8 (20.) brachte Eisenach gerade mal 50 Prozent seiner Abschlüsse im Löwen-Kasten unter. Doch irgendwie ging in den letzten zehn Minuten ein Ruck durch das Team der Thüringer. Vor allem der zweitbeste Scorer der Liga, Manuel Zehnder, machte ernst und traf alleine im ersten Durchgang sechs Mal. Am Ende ging es mit einem 13:13 in die Halbzeitpause.

Erneut eine unfassbar starke Leistung des Eisenacher Top-Scorers Manuel Zehnder (Archiv).

ThSV Eisenach lässt sich nicht abschütteln

Und auch im zweiten Abschnitt blieb es hochspannend. Ab der 40. Spielminute schienen die Hausherren mal wieder das Spielgeschehen im Griff zu haben, doch auch hier bewies der ThSV Eisenach unfassbare Moral und sie hatten einen "magischen" Zehnder auf der Platte. Der Top-Scorer brachte das Kunststück zu Stande und erzielte die letzten sechs Treffer in Folge. Mit insgesamt 14 Treffern sorgte das Rückraum-Ass fast im Alleingang für den fünften Liga-Erfolg der Thüringer. Ein Fingerzeig des Kaufmann-Teams im harten Abstiegskampf der Handball-Bundesliga.

towo