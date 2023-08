Fußball | Thüringenpokal Seidemann bewahrt Rot-Weiß Erfurt vor Pokalblamage Stand: 12.08.2023 17:12 Uhr

Thüringenligist FC Schweina-Gumpelstadt hat den großen Favoriten alles abverlangt, lag lange Zeit in Führung. Erst ein Doppelpack von Kay Seidemann erlöste kurz vor Schluss die Erfurter.

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat mit viel Mühe die erste Hauptrunde im Thüringenpokal überstanden. Der Regionalligist setzte sich nach langem Rückstand beim FC Schweina-Gumpelstadt noch mit 3:1 (0:1) durch. Ein Doppelpack von Kay Seidemann sorgte für Erleichtung beim große Favoriten.

Adrian Vogt schockt Rot-Weiß Erfurt

RWE war gewarnt, im Vorjahr hatte man bei Wismut Gera früh die Segel im Landespokal streichen müssen. Vor der stimmungsvollen Kulisse von über 2.500 Zuschauern ließ Erfurts Trainer Fabian Gerber einige Stammkräfte zunächst auf der Bank. Schweina begann mutig und ging in der 23. Minute durch Adrian Vogt in Führung. RWE blieb zwar auch danach klar tonangebend, bis auf ein wegen Abseits zurückgepfiffenes Tor und viele Standards ohne Ertrag kam nichts Nennenswertes heraus.

Spannung und Dramatik bis in die Schlussminuten

Nach dem Wechsel wechselten die Gäste durch, die Partie wurde noch einseitiger, Chancen hatte der Regionalligist nun auch genug, doch der Ball wollte nicht rein. Auf der anderen Seite hätte erneut Vogt sogar mit etwas Glück das zweite Tor erzielen können. Erst in der 72. Minute klingelte es, als Romario Hajrulla knipste. Am Ende ließen beim Thüringenligisten die Kräfte nach und Seidemann machte in der 88. und 89. Minute doch noch den Einzug in die nächste Runde perfekt.

