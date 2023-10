Fußball | Regionalliga Schwerer Diebstahl: Einbruch bei Lok Leipzig Stand: 14.10.2023 11:44 Uhr

Was für ein Schock! Der 1. FC Lok Leipzig ist Opfer eines schweren Diebstahls geworden. Die Täter drangen in die Geschäftsstelle, VIP-Raum und das Club Casino des Fußball-Regionalligisten ein.

Erst ein Cyberangriff auf die Webseite des 1. FC Lok Leipzig, nun ein schwerer Einbruch: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte in das Bruno-Plache-Stadion ein. Darüber informierte der Verein am Samstag (14.10.2023) in den sozialen Medien.

50.000 Euro Sachschaden

Darin heißt es: "Unser Verein wurde Opfer eines besonders schweren Einbruchs in unsere Geschäftsstelle sowie in unserem VIP-Raum und das Club Casino." Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt, der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Viele Türen auf der Geschäftsstelle wurden zerstört, jede Menge Türzargen müssen erneuert und Schlösser ausgetauscht werden.

Polizei sichert Spuren

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und unzählige Einbruchsspuren gesichert, um die Täter zu ermitteln. Lok werde jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Gelände anzupassen. "Dies ist zweifellos ein bitterer Schlag für unseren geliebten Verein, der immer versucht mit seinen fleißigen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und seinen überschaubaren Möglichkeiten das Maximale zu erreichen. Dieser Einbruch schockiert uns, doch wir werden uns davon nicht unterkriegen lassen", hieß es in einer Stellungnahme. Regionalliga-Konkurrent Energie Cottbus reagierte auf die Diebstahl-Nachricht auf Instagram mit "Wahnsinn".

Sonntag: Pokalspiel in Taucha im Livestream

Trotz dieser Nebengeräusche muss sich Lok auf das Sportliche konzentrieren. Am Sonntag spielt der Titelverteidiger im Sachsenpokal um den Einzug ins Achtelfinale bei der SG Taucha. Der Landesligist ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Bei "Sport im Osten" sehen Sie das Spiel im Livestream.

