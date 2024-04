Handball | Bundesliga SC Magdeburg verpflichtet Aggefors als Portner-Ersatz Stand: 12.04.2024 10:39 Uhr

Nach der vorläufigen Suspendierung von Torhüter Nikola Portner hat der SC Magdeburg reagiert und einen weiteren Keeper verpflichtet. Der Schwede Mikael Aggefors kommt dafür aus dem Ruhestand.

Der SC Magdeburg hat unmittelbar vor dem Pokalwochenende den schwedischen Torhüter Mikael Aggefors unter Vertrag genommen. Wie der SCM am Freitag (12.04.2024) mitteilte, unterschrieb der 39-Jährige ein Arbeitspapier bis zum Ende der Saison.

SCM-Keeper Portner vorläufig gesperrt

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass bei Magdeburgs Stammtorhüter Nikola Portner Methamphetamine, gemeinhin auch als Crystal Meth bekannt, nachgewiesen wurden. Tags darauf suspendierte die Handball-Bundesliga (HBL) den 30-Jährigen vorläufig, "bis eine endgültige Entscheidung im nachfolgenden Disziplinarverfahren gefällt ist". Anders als vorher berichtet, gab es die positive Probe am 10. März im Bundesligaspiel gegen die Füchse Berlin. Dem Schweizer Nationaltorhüter könnte eine Sperre von bis zu vier Jahren drohen.

Die Nachricht kam für den SCM zur Unzeit. Am Wochenende steht das Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal in Köln an. Auch in der Bundesliga und in der Champions League hat das Team von Cheftrainer Bennet Wiegert weiterhin Chancen auf den Titel. Mit Sergey Hernandez hat Magdeburg zwar einen weiteren Spitzenmann im Tor, dennoch sah man sich nach der vorläufigen Suspendierung für Portner zum Handeln gezwungen.

Nikola Portner wurde von der HBL nach einer positiven Dopingprobe vorerst suspendiert.

Aggefors zuletzt in Aalborg aktiv

Nun soll Aggefors die entstandene Lücke im Tor schließen. Der 39-Jährige hatte seine aktive Karriere im vergangenen Sommer beim dänischen Spitzenclub Aalborg Håndbold beendet, wurde nun aber für den Rest der Saison reaktiviert.

Mit Aalborg holte Aggefors viermal die dänische Meisterschaft und 2023 den dänischen Supercup. 2014 hatte er bereits mit Alingsås HK den schwedischen Meistertitel gefeiert. Mit der Nationalmannschaft Schwedens gewann er 2021 zudem WM-Silber.

Für den SCM ist der 1,91 Meter große Torhüter kein Unbekannter. Viele seiner Erfolge feierte er mit heutigen Magdeburger Spielern wie Felix Claar, Oscar Bergendahl oder Magnus Saugstrup.

Wiegert: Aggefors "tolle Bereicherung"

"Für uns ist es ein glücklicher Umstand, in dieser schwierigen Phase und in so kurzer Zeit einen namhaften Keeper wie Mikael verpflichten zu können, der zudem für alle Wettbewerbe spielberechtigt ist", sagte Wiegert in einer Pressemitteilung des SCM.

"Viele Mitspieler kennen ihn bereits und mit seiner enormen Erfahrung im nationalen und internationalen Handball kann er eine tolle Bereicherung für uns sein. Wir hoffen nun, dass wir ihn schnellstmöglich integrieren können und dass er uns schon am Wochenende helfen kann, Sergey zu unterstützen."

Portner "zutiefst schockiert"

Portner hatte sich nach dem positiven Befund "zutiefst schockiert" geäußert: "Ich bedauere die Situation sehr und werde alles daransetzen, um darzulegen, dass ich keine Anti-Doping-Bestimmungen verletzt habe", sagte der Schweizer.

Laut den Richtlinien der Nationalen Anti Doping Agentur Deutschland hat der Sportler das Recht, die Analyse der B-Probe zu verlangen. Bestätigt diese das "Ergebnis der A-Probe nicht", dürfe der vorläufig suspendierte Athlet an nachfolgenden Wettkämpfen der Veranstaltung teilnehmen.

SCM im Halbfinale gegen Füchse Berlin

Magdeburg trifft am Samstag im Halbfinale des DHB-Pokals auf die Füchse Berlin (16:10 Uhr live in der ARD und im Liveticker in der SpiO-App). In einem möglichen Finale am Sonntag würde der THW Kiel oder die MT Melsungen warten.

