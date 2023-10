Handball | Bundesliga SC Magdeburg ringt Hannover-Burgdorf nieder Stand: 15.10.2023 16:45 Uhr

Der SC Magdeburg ist in der Handball-Bundesliga auch gegen Hannover-Burgdorf nicht ins Straucheln geraten. Gegen die starken Niedersachsen kam der SCM aber trotz Fünf-Tore-Führung am Ende nochmal ordentlich ins Schwitzen,

Der SC Magdeburg ist in der Handball-Bundesliga auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Gegen Hannover-Burgdorf feierte das Team von Coach Bennet Wiegert am Sonntag (15.10.2023) einen 31:29 (13:14)-Erfolg. Damit klettert der SCM zwischenzeitlich auf den zweiten Tabellenrang. Hannover, das vom Ex-Leipziger Christian Prokop trainiert wird, konnte nach starkem Saisonstart schon das fünfte Spiel in Serie nicht gewinnen und bleibt Tabellen-Achter.

Starke Keeper Gade und Porter

Der Gast ging kurz vor der Pause sogar in Führung. Denn der SCM biss sich am kurz zuvor eingewechselten "Recken"-Keeper Simon Gade die Zähne aus. Dreimal entschärfte der Schlussmann Magdeburger Angriffe.

Doch auch Magdeburgs Torhüter drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Nikola Porter war mit ins gesamt zehn Paraden, darunter auch zwei gehaltenen Siebenmetern, einer der Magdeburger Matchwinner. Zwischen der 41. und 50. Minute ließ Porter gar kein Gegentor zu, der SCM konnte sich in dieser Phase von 21:20 (41.) auf 25:20 (49.) absetzen.

Sicherer SCM-Rpückhalt: Nikola Porter entschärfte zehn Bälle.

Die Gäste, die als Tabellen-Dritter nach dem vierten Spieltag stark in die Saison gestartet waren, hatten auch beim Gastspiel in Magdeburg den besseren Start. Nach vier Minuten führten die "Recken" 3:1. Der SCM drehte das Spiel schnell mit einem 4:0-Lauf (5:3/6.). Wirklich absetzen konnte sich das Team von Coach Bennet Wiegert aber nicht. Hannover spielte seine Angriffe konzentriert und geduldig aus und hatte vorn mit Marius Steinhauser und Renars Uscins (je vier in der ersten Hälfte) treffsichere Werfer.

Lukas Mertens (li.) setzt sich gegen Hannover-Tormann Simon Gade durch. Gade zeigte starke sechs Paraden.

SCM führt schon deutlich - Hannover kommt zurück

Der Fünf-Tore-Vorsprung gab Magdeburg aber keine Sicherheit. Vor allem gegen starken Uladzislau Kulesh und Branko Vujovic fand die SCM-Abwehr kein Rezept, immer wieder brachten Kulesh und Vujovic durch oder spielten Teamkollegen frei. Hannover kam bis auf ein Tor heran (28:27/57.). Zwei Tore des nervenstarken Felix Claar und eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Hannovers Vujovic (60.) ließen Magdeburg und die SCM-Fans in der mit 6.600 Fans gefüllten Halle aber über den siebten Saisonsieg jubeln.

Sieben Magnusson-Tore

Omar Ingi Magnusson (7/5) und Claar (5) waren die erfolgreichsten Torschützen für den Champions-League-Sieger aus Magdeburg. Für Hannover traf Uladzislau Kulesh (6) am häufigsten.

