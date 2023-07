Handball | Bundesliga SC DHfK verpflichtet Trainersohn - Andri Rúnarsson wird Leipziger Stand: 18.07.2023 11:10 Uhr

Runar Sigtryggsson trainiert künftig seinen eigenen Sohn. Andri Rúnarsson wechselt vom isländischen Vizemeister Haukar Hafnarfjörður nach Leipzig. Rückraumtalent Finn Leun soll indes in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln.

Vater und Sohn beim SC DHfK Leipzig! Der Handball-Erstligist hat am Dienstag (18.07.2023) die Verpflichtung von Andri Rúnarsson bekannt gegeben. Der 20-Jährige ist der Sohn von Trainer Rúnar Sigtryggsson. Er kommt vom isländischen Vizemeister Haukar Hafnarfjörður nach Leipzig und soll für noch mehr Optionen auf der Spielmacherposition sorgen.

Vier Jahre im Nachwuchs in Leipzig

Der 20-Jährige kennt den SC DHfK aus dem Effeff. Als Jugendlicher spielte er vier Jahre im Nachwuchs für die Leipziger, jetzt kehrt er zurück. "Ich habe den Kontakt zum SC DHfK nie aus den Augen verloren und die Entwicklung in Leipzig immer gespannt beobachtet", erzählt das Talent. Schon damals sei es ein Traum gewesen, irgendwann in der ersten Mannschaft zu spielen. Er habe nicht lange überlegen müssen, als Karsten Günther nach der Junioren-WM ein Angebot unterbreitete.

Schon 27 Bundesliga-Tore

Die Handball-Bundesliga ist für Andri Rúnarsson kein Neuland. Im Alter von 19 Jahren durfte er bereits in Stuttgart in der Saison 2021/22 erstmals Bundesligaluft schnuppern, 27 Bundesligatore stehen in seiner Vita. Als Regisseur führte Rúnarsson die isländische U21-Nationalmannschaft kürzlich zur ersten WM-Medaille im Juniorenbereich. Zuvor hatte er schon entscheidenden Anteil am Einzug seiner Mannschaft Haukar Hafnarfjörður ins isländische Pokalfinale sowie Endspiel der Playoffs.

„Andri hat sich in der vergangenen Saison enorm entwickelt und sowohl in der U21 als auch im Verein Leader-Qualitäten gezeigt. Er ist ein sehr dynamischer und ein intelligenter Spieler, der uns vor allem im Tempospiel einige neue Optionen geben wird", sagte Geschäftsführer Karsten Günther, der dem Neuzugang viel Entwicklungspotenzial bescheinigt.

Finn Leun wird eine Eule

Gleichzeitig bekommt Rückraumtalent Finn Leun die Möglichkeit, in der kommenden Saison viele Einsatzzeiten in der zweiten Handball Bundesliga zu erhalten. Der rechte Rückraumspieler folgt Julius Meyer-Siebert zu den Eulen nach Ludwigshafen. Mittels Doppelspielrecht besteht im Bedarfsfall weiterhin die Option, auch für den SC DHfK Leipzig in der Bundesliga aufzulaufen. In der zweiten Bundesliga wird Finn Leun auch auf seinen Zwillingsbruder Jakob Leun treffen, der sich für einen ähnlichen Karriereschritt entschieden hatte und in der Saison 2023/24 für Leipzigs Kooperationspartner EHV Aue auf Torejagd in der zweiten Bundesliga gehen wird.

Finn Leun soll in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln.

red/pm

red/pm