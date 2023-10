Gewichtheben | Deutsche Meisterschaften Sächsischer Nachwuchs glänzt beim Heimspiel in Plauen Stand: 27.10.2023 23:27 Uhr

In Plauen sind wieder starke Frauen und Männer gefragt. Bei den Deutschen Meisterschaften im Gewichtheben überzeugten Nachwuchstalente aus Sachsen.

Bei den deutschen Meisterschaften im Gewichtheben räumten mitteldeutsche Athleten und Athletinnen im Vogtland einige Medaillen ab.

Karnatz siegt bei den Junioren

Louis Karnatz von der SG Fortschritt Eibau (Sachsen) stemmte in der Gewichtsklasse bis 67 kg im Reißen und Stoßen insgesamt 226 kg und holte damit den zweiten Platz. Der Sieg ging an Simon Brandhuber aus Speyer mit 272 Kilogramm. Der 2005 geborene Karnatz holte bei den Junioren in seiner Gewichtsklasse gar den Sieg vor Alexander Fischer-Ferdinand aus Potsdam. Seine Teamkollegin Pauline Walzak kam in der Klasse bis 55 Kilogramm auf Platz drei.

Gutu deklassiert die Konkurrenz

Roberto Gutu vom SSV Samswegen 1844 aus Sachsen-Anhalt holte mit 306 kg insgesamt den Sieg unter den Athleten bis 73 Kilogramm. Auf den Zweitplatzierten Jonatan Partyka vom VfK Hannover hatte Gutu einen Riesenabstand von 60 Kilogramm. Ähnlich überlegen zeigte sich Lucas Müller vom AC Meißen bei den Junioren: 59 Kilogramm mehr als der Zweitplatzierte riss und stieß er in die Höhe, wurde im Herrenbereich mit 312 kg dazu auch noch Zweiter hinter dem zehn Jahre älteren Nico Müller aus Baden-Württemberg in der Klasse bis 89 Kilo.

jar