Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt verteilt Weihnachtsgeschenke in Rostock Stand: 17.12.2023 15:05 Uhr

Das Fußballjahr endete für den FC Rot-Weiß Erfurt so, wie die gesamte Saison bisher lief. Zwei Führungen konnten die Thüringer bei Schlusslicht Hansa II nicht behaupten und am Ende ging RWE komplett leer aus.

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich mit einer 2:3-Niederlage bei Schlusslicht Hansa Rostock II in die Winterpause verabschiedet. Damit konnten die Thüringer den 7:2-Auftritt gegen Chemnitz nicht veredeln.

Erfurt verspielt frühe Führung

Fabian Gerber hatte es angekündigt, seine Erfurter traten im Ostseestadion zwar nicht mit dem letzten Aufgebot an, die Ersatzbank war aber sehr spärlich besetzt. Mit Raphael Jacky und Pascal Manitz nahmen dort auch zwei U19-Spieler Platz. Dennoch ließ es sich gut an für die Thüringer. In der sechsten Minute wurde Romarjo Hajrulla an der Strafraumgrenze gesucht. Der Offensivmann lief noch drei, vier Meter, zog dann unhaltbar flach ab. Der Ball schlug im rechten unteren Eck ein. Und RWE hatte Oberwasser und gleich die Chance zum zweiten Tor. Erik Weinhauer aber nagelte den Ball in der neunten Minute nur an den rechten Pfosten. Dann der Genickschlag für Erfurt: Louis Köster lief auf links davon, wurde unglücklich von Artur Mergel im Strafraum berührt. Den fälligen Elfer verwandelte der Gefoulte gleich selbst zum 1:1. Damit war Hansa zurück im Spiel und in der Folge auch das bessere Team. Erst kurz vor der Pause setzte Erfurt wieder einige Akzente in der Offensive. Große Chancen sprangen aber nicht mehr heraus.

Die Spieler vom FC Rot-Weiß Erfurt bejubeln den Treffer zum 1:0.

Schwaches Abwehrverhalten kostet die Punkte

Auch die zweite Halbzeit startete für RWE super. Michael Seaton brachte den Gast in der 57. Minute erneut in Führung, vorausgegangen war allerdings ein katastrophaler Fehlpass von Till Kozellnik. Doch erneut konnte man den Vorsprung nicht behaupten. Nur fünf Minuten später kam Joshua Krüger aus 20 Metern frei zum Abschluss, der Ball schlug links unten ein. Danach drehte Erfurt extrem auf, erspielte sich zwei, drei richtig dicke Chancen. Doch Kay Seidemann und Erik Weinhauer brachten den Ball nicht unter. Hansa blieb bei seinen Kontern aber durchaus gefährlich und schlug in der 82. Minute eiskalt zu. Nach einer Linksflanke köpfte Randy Die zum 3:2 ein. Erfurt rannte weiter an, aber auch zwei Ecken in der Nachspielzeit brachten keinen Erfolg mehr.

Stimme zum Spiel

Fabian Gerber (bei Ostsport): "Wir kommen sehr gut ins Spiel, geht in Führung und haben die Chance auf den zweiten Treffer. Dann machen wir einen dummen Elfmeter, holen den Gegner zurück. Dann machen wir das 2:1. Und dann machen wir wieder einfache Fehler. Das ging die ganze Hinrunde so, wo wir uns um den Lohn bringen."

rei