Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt holt Keeper Otto von Zweitliga-Aufsteiger Ulm Stand: 25.05.2024 13:29 Uhr

Lorenz Otto wird die neue Nummer eins beim FC Rot-Weiß Erfurt. Der Keeper stand zuletzt beim SSV Ulm unter Vertrag und kehrt nun zu seinen Wurzeln zurück.

Nach den Abgängen zahlreicher Leistungsträger und den ersten Vertragsverlängerungen in den vergangenen Tagen nimmt der Kader des FC Rot-Weiß Erfurt weiter Form an. Wie der Regionalligist am Samstag (25. Mai 2024) mitteilte, wechselt Lorenz Otto von Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm in die Blumenstadt und wird die neue Nummer eins zwischen den Pfosten.

"Wunschspieler für die Torhüterposition"

"Mit Lorenz haben wir unseren Wunschspieler für die Torhüterposition verpflichtet, der sich trotz höherklassiger Angebote für diesen gemeinsamen Weg entschieden hat", sagte Erfurts Torwarttrainer Patrick Eicke. Otto sei ein "sehr gut ausgebildeter, ambitionierter Schlussmann, der auf seinen bisherigen Stationen viel Erfahrung als Nummer zwei bei Traditionsvereinen sammeln konnte."

Durchmarsch mit Ulm in die 2. Bundesliga

Der 23-Jährige konnte mit Ulm in den letzten beiden Jahren jeweils die Meisterschaft feiern. 2022/23 in der Regionalliga Südwest, im Folgejahr gelang der direkte Durchmarsch als Meister der 3. Liga in die 2. Bundesliga. Für die "Spatzen" kam Otto im Saisonendspurt der abgelaufenen Spielzeit zu seinem Drittliga-Debüt, zudem sammelte er vier Einsätze im Landespokal.

Bereits in der Saison 2016/17 spielte Otto in der Jugend der Erfurter, ehe ihn sein Weg über den 1. FC Kaiserslautern nach Ulm führte. Nun freue er sich "unglaublich, hier meine nächsten Schritte gehen zu dürfen und (...) jeden Tag das Maximum aus mir herauszuholen."

spio/pm