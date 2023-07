Rekordtransfer RB Leipzig verpflichtet Wunschspieler Openda vom RC Lens Stand: 14.07.2023 15:41 Uhr

Der Wechsel von Lois Openda zu Pokalsieger RB Leipzig ist endgültig in trockenen Tüchern. Der belgische Offensivspieler kommt vom RC Lens zum DFB-Pokalsieger und wird neuer Rekordtransfer.

Das Tauziehen um Lois Openda ist beendet. Wie RB Leipzig am Freitag (14. Juli) offiziell bekanntgab, wechselt der 23 Jahre alte Offensivspieler aus der französischen Ligue 1 vom RC Lens zum DFB-Pokalsieger. Openda, der bei RB die Lücke des zum FC Chelsea abgewanderten Ausnahmespielers Christopher Nkunku schließen soll, erhält bei RB einen Fünfjahresvertrag bis 2028 und die Rückennummer 17.

Ablöse von 38 Millionen Euro

"Wir freuen uns, dass wir heute mit Lois Openda unseren absoluten Wunschspieler im Sturm vorstellen können", erklärte RB-Sportchef Max Eberl. Die Verhandlungen zwischen RB und Lens hatten sich über Wochen hingezogen. Das Anfangsgebot der Leipziger soll zunächst bei 30 Millionen Euro gelegen haben. Nun überweist RB laut übereinstimmenden Medienberichten eine Sockelablöse von 38 Millionen Euro zuzugüglich Bonuszahlungen. Openda löst damit Naby Keita als Rekordtransfer ab.

Wir sind mit der Ablöse in unserem geplanten Rahmen geblieben Max Eberl | Sportchef RB Leipzig

"Wir haben die Gespräche mit Lens auf Augenhöhe und konstruktiv, aber hart in der Sache geführt und am Ende eine Lösung gefunden, von der wir überzeugt sind, dass sie in jeder Hinsicht fair ist", führte Eberl weiter aus: "Wir sind mit der Ablöse in unserem geplanten Rahmen geblieben, und wenn darüber hinaus erfolgsorientierte Boni eintreten, bedeutet dies vor allem, dass wir gemeinsam mit dem Spieler die sportlichen Erfolge feiern konnten, die wir uns alle wünschen und wie sie unseren Ambitionen entsprechen."

RB Leipzigs Sportchef Max Eberl. (Archivbild)

Openda schießt Lenz zur Vizemeisterschaft

Openda stand schon länger auf der Wunschliste der Leipziger. Der neunfache belgische A-Nationalspieler hat in dieser Saison 21 Tore in 38 Spielen für Lens erzielt und damit maßgeblich zur Vizemeisterschaft beigetragen. "Lois spielt sehr geradlinig und immer mit Zug zum Tor, egal ob als zentraler Stürmer oder über die Flügel. Neben seiner Schnelligkeit ist vor allem seine Variabilität im Abschluss eine enorme Qualität von ihm, denn er kann Tore mit rechts, links oder per Kopf erzielen", lobte Eberl.

Lois Openda auf dem Platz.

Openda selbst zeigte sich "sehr glücklich, ab sofort für RB Leipzig spielen zu können. RB Leipzig steht für eine klare und offensive Spielidee, die perfekt zu mir als Stürmer passt. Ich komme zu einem Klub mit Top-Bedingungen und in eine Mannschaft, die Riesen-Potenzial hat. Nun möchte ich mit meinen Stärken mithelfen, dass wir an die bisherigen Erfolge anknüpfen und neue Erfolgsgeschichten schreiben können."

Auch Innenverteidiger Bitshiabu im Anflug

Openda ist nach Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald, Leopold Zingerle, Christoph Baumgartner und Fabio Carvalho der sechste Neuzugang für die neue Saison. Neben Nkunku muss RB auch die Abgänge der Stammspieler Konrad Laimer und Dominik Szoboszlai kompensieren. Auch Abwehrchef Josko Gvardiol steht offenbar vor einem millionenschweren Wechsel zu Manchester City. Ein möglicher Ersatz für die Innenverteidigung könnte aber schon zeitnah präsentiert werden. Laut Medienberichten steht die Vertragsunterschrift von El Chadaille Bitshiabu kurz bevor. Der 18-jährige Franzose von Paris Saint-Germain soll bis 2029 unterschreiben und bis zu 20 Millionen Euro kosten.

Auch El Chadaille Bitshiabu steht kurz vor einem Wechsel zu RB Leipzig.

