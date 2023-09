Fußball | Bundesliga RB Leipzig weiter auf Erfolgskurs Stand: 16.09.2023 17:47 Uhr

Mit einem deutlichen 3:0-(3:0)-Sieg gegen den FC Augsburg und dem Sprung auf Tabellenplatz drei ist RB Leipzig in die ersten englischen Wochen der Saison gestartet. Die Tore erzielten Xavi (6.), Lois Openda (11.) und David Raum (27.). Bereits am Dienstag geht es für die Leipziger in der Schweiz, sprich: in der Königsklasse weiter. Erster Gegner sind die Young Boys Bern.



Die Partie begann anders, als es das klare Halbzeit-Ergebnis vermuten lässt. Die Augsburger starteten nämlich mutig, attackierten gleich nach dem Anpfiff agressiv, hoch und kamen durch Beljo schnell zu einer Großchance (2.). RB brauchte etwas, um in Fahrt zu kommen, zerlegte dann aber Augsburg mit schnellen, geradlinig-klaren, wunderbaren Angriffen. Xavi war per Kopf erfolgreich, Openda aus 15 m, Raum nach einer starken Querflanke von Yussuf Poulsen. Drei schöne Tore, herausgespielt und vorgetragen in einer Art, die Augsburg völlig überforderte.

Augsburg wehrt sich

Eine böse Klatsche lag in der Luft, aber die Gäste aus Bayern kämpften sich nach dem Wechsel in die Partie richtig rein. Und hatten nach Wiederbeginn erneut die erste dicke Gelegenheit: Der agile Ruben Vargas scheiterte jedoch an RB-Keeper Janis Blaswich (49.). Auch danach lief der Ball besser durch die Augsburger Reihen, mit einem Treffer oder gar einer Aufholjagd sollte es an diesem Tag jedoch nichts werden. Das wurde irgendwie schon in der 56. Minute klar, als Ermedin Demirovic frei und nur 5 m vor dem Kasten den Ball nicht an Blaswich vorbei brachte, sondern den Keeper anschoss. RB kam noch zu der einen oder anderen mittelguten Chance. Ob die Leipziger nicht mehr konnten oder wollten, bleibt Spekulation. Der Sieg war jedenfalls nie wirklich in Gefahr.