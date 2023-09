Fußball | Bundesliga RB Leipzig verlängert mit Torwart Blaswich Stand: 01.09.2023 15:07 Uhr

Immer wieder einmal wurde Keeper Janis Blaswich gefragt, wie seine Zukunft aussieht. Nach seinem überraschenden Aufstieg zum Stammtorwart bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Nun steht fest: Er bleibt bei RB.

Janis Blaswich bleibt bis mindestens Sommer 2026 bei Bundesligist RB Leipzig. Der DFB-Pokalsieger verlängerte am Freitag (1. September) den Kontrakt mit dem 32 Jahre alten Torhüter vorzeitig um ein Jahr. "Janis hat sich die vorzeitige Vertragsverlängerung absolut verdient. Er spielt seit einem Jahr bei uns auf einem konstant hohen Niveau, gibt unserer Mannschaft sehr viel Sicherheit und holt immer wieder den einen oder anderen Unhaltbaren heraus. Mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit ist Janis auch in der Kabine ein ganz wichtiger Spieler für unser Team", sagte Sportgeschäftsführer Max Eberl in einer Vereinsmitteilung. Eberl kennt Blaswich bereits aus Mönchengladbach. Dort hatte er sich nicht durchsetzen können und wurde unter anderem zu Dynamo Dresden und Hansa Rostock verliehen.

Blaswich kam als Gulacsi-Ersatz aus den Niederlanden

Blaswich war im vergangenen Jahr als Nummer zwei hinter Stammkeeper Peter Gulacsi von Heracles Almedo nach Leipzig geholt worden. Als sich der Ungar im Herbst das Kreuzband riss, musste Blaswich einspringen und tat das in einem Maße, wie man es nicht unbedingt erwartet hatte. Er wurde in bislang 40 Spielen mehr als nur der Gulacsi-Ersatz. "Ich habe in meinem ersten Jahr bei RB Leipzig unfassbar viel erleben können – Bundesliga, Champions League, Pokalsieg und zuletzt der Erfolg im Supercup. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns schon jetzt über ein weiteres Vertragsjahr ausgetauscht und es nun auch fixiert haben", sagte Blaswich.

Trio unter Vertrag

Die Verlängerung ist ein klares Zeichen der RB-Verantwortlichen. Der 33 Jahre alte Gulacsi hat noch Vertrag bis 30. Juni 2025. Zudem steht bei RB auch Maarten Vandervoordt ab nächstem Sommer bereits unter Vertrag. Der Belgier gilt mit seinen 21 Jahren als ein großes Talent und soll mindestens fünf Jahre in Leipzig bleiben. Damit ist die Torwartposition bei RB wohl auf längere Sicht gut besetzt.

sid/cke