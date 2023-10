Fußball | Bundesliga RB Leipzig scheitert an Elfmeter-Killer Riemann Stand: 07.10.2023 17:44 Uhr

Verrückte Nummer: RB Leipzig und der VfL Bochum trennten sich 0:0, und doch hat die Partie einen Matchwinner. Es ist VfL-Torwart Manuel Riemann, der gleich zwei (2!) Leipziger Foulelfmeter hielt.

Bochums Torwart Manuel Riemann pariert einen Elfmeter von Leipzigs Emil Forsberg

RB Leipzig ist gegen den in dieser Saison immer noch sieglosen VfL Bochum nicht über ein 0:0 hinasgekommen. Das lag vornehmlich am Bochumer Torwart Manuel Riemann, der gleich zwei Foulelfmeter parierte: einen von Xavi (27.) und einen von Emil Forsberg (60.).

Ideenloses Anrennen

Die erste Halbzeit war eine weitgehend dröge Angelegenheit mit einem einzigen echten Aufreger: Bochums Keeper Riemann hielt einen (schmeichelhaften) Foulstrafstoß von Xavi, der diesen selbst herausgeholt hatte (27.). Dieser Elfer war die mit Abstand beste Chance der ersten Hälfte. Denn Leipzig rannte gegen Bochums Betonriegel zwar unentwegt an (nach 10 min 94 Prozent Ballbesitz), das jedoch ungenau, behäbig und vor allem ideenlos. Bochum hatte auch eine Torchance, aber Lukeba klärte im Strafraum gegen Asano mit einer Monstergrätsche (35.). Außerdem war Asano zuvor wohl im Abseits.

Torwart Manuel Riemann (1, Bochum) hält einen Foulelmeter von Xavi Simons (RB Leipzig).

Es sollte nicht sein - meinte Riemann

Nach der Pause wurde die Partie interessanter. Bochum spielte nun mutiger mit. Die sich so öffnenden Räume nutzte RB aber nur selten, dafür war man weiter zu ungenau und ideenlos. In der 60. Minute gab es dann doch eine Großchance, aber diesmal scheiiterte Forsberg vom Elfmeterpunkt. Es folgte massives und uninspiriertes Anrennen der Gastgeber, die wie schon im letzten Duell (0:1) an Riemann verzweifelten, denn der Keeper hielt auch noch bei Lois Opendas Schuss aus 11 m (71.) und beim Kopfball des eingewechselten Yussuf Poulsen (76.). Riemanns Vorderleute lieferten eine behrzte Abwehrschlacht und hätten sogar noch mehr mitnehmen können, wenn sie ihren Konter in der 74. Minute besser ausgespielt hätten.

Danilo Soare fällt im Zweikampf mit Mohamed Simakan.

Das sagten die Trainer

Thomas Letsch (Bochum): Stimme folgt

Marco Rose (Leipzig): Stimme folgt