Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Mit Olmo, Henrichs und Feuer Richtung Darmstadt

Die Länderspielpause spielte vor allem zwei Leipzigern so richtig in die Karten: Dani Olmo und Benjamin Henrichs hatten Zeit, fit zu werden und sind Optionen für das knifflige Auswärtsspiel am Samstag in Darmstadt.

Die dröge Nullnummer inklusive Elfmeterdilemma gegen den VfL Bochum ist abgehakt. Ein ähnlich uninspirierter und phasenweise kraftloser Auftritt soll sich nicht so schnell wiederholen. RB Leipzig wird beim Aufsteiger in Darmstadt am Samstag (15.30 Uhr, live hören und im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) ein anderes Gesicht zeigen müssen.

Blaswich: "Müssen auf den Punkt da sein"

"Wir versuchen die Dinge umzusetzen, die uns stark machen, wieder die Intensität auf den Platz zu bringen, die Energie. Wenn das gelingt, bin ich guter Dinge, dass wir die Punkte holen", sagte Torhüter Janis Blaswich am Dienstag (17.10.2023) nach dem öffentlichen Training. Die Leipziger Nummer eins rechnet mit einem schwierigen Spiel. "Wir müssen auf dem Punkt da sein. Darmstadt hat eine gute Mannschaft, gerade daheim mit den Fans", so Blaswich.

Vor allem ist Darmstadt angekommen in der Bundesliga. Nach dem Heimsieg gegen Werder Bremen (4:2) legten die "Lilien" auswärts nach und besiegelten das Traineraus von Enrico Maaßen beim FC Augsburg (2:1). Das Selbstvertrauen dürfte entsprechend groß sein. Der Aufsteiger hat trotz des kleinsten Etat einiges vor und ist gekommen, um zu bleiben, ist aber der große Außenseiter. "Es gibt immer den einen Tag, wo es für den großen Gegner nicht läuft, und dann müssen wir da sein", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Dienstag im Gespräch mit hr-sport. Darmstadt will und muss individuelle Nachteile mit Teamspirit ausmerzen.

Olmo und Henrichs kehren zurück

Auch RB wird am Samstag die besseren Einzelspieler auf dem Platz haben und mit dem spanischen Könner Dani Olmo wieder einen der Extra-Klasse aufbieten. Nach seiner Knieverletzung trainiert das Offensiv-Genie mit der Mannschaft und ist eine Kader-Option für Samstag, schrieb RB in den sozialen Netzwerken. Auch Benjamin Henrichs wird zurückkehren. Zwei Wochen nach seiner kleinen Muskelverletzung im Oberschenkel - es passierte beim 2:2 gegen den FC Bayern - gab Henrichs am Dienstag wieder Vollgas. Der 26-Jährige ist in bestechender Form und wäre fit sicher auch ein Kandidat bei der Premiere von Julian Nagelsmann als Bundestrainer gewesen. "Es ist sehr schön, dass wir wieder auf sie zugreifen können und die Qualität auf dem Platz zurück ist", ist Blaswich froh.

