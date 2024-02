Fußball | Bundesliga RB Leipzig knackt Abwehrriegel des 1. FC Union Berlin Stand: 04.02.2024 19:51 Uhr

Mit zwei Toren und drei Punkten hat sich RB Leipzig vorerst aus der Krise geschossen und die Serie von drei Pleiten in Folge beendet. Der 2:0-(1:0)-Sieg gegen den 1. FC Union war verdient. Das sensationelle Tor zum 3:0 kassierte der VAR.

RB Leipzig hat das brisante Ostduell mit dem 1. FC Union Berlin mit 2:0 (1:0) gewonnen und sich damit in der Tabelle bis auf einen Punkt an den viertplatzierten BVB herangeschoben. Die Tore in der über weite Strecken einseitigen Partie erziielten Lois Openda (11.) und Benjamin Sesko (48.). Der schönste Treffer, er wäre das 3:0 gewesen, wurde nach Videobeweis zurückgenommen (57.).



Mehr Infos in Kürze.

Einseitige Halbzeit mit wenig Chancen

In der ersten Halbzeit gaben die Leipziger klar den Ton an und gingen verdient früh in Führung: Openda wuchtete den Ball (nach einem Freistoß und einem geblockten Henrichs-Schuss) aus spitzem Winkel unter die Latte (11.). Der Treffer änderte nichts am Geschehen - RB machte das Spiel, und Union konzentrierte sich aufs Verteidigen. Großchancen blieben nichtsdestotrotz Mangelware, die neben dem Tor einzige hochkarätige Möglichkeit hatte Sesko in der Nachspielzeit, aber der für den erkrankten Rönnow im Tor stehende Alexander Schwollow parierte glänzend (45.+2).

Openda schießt das 1:0.

Partie nimmt Fahrt auf

Nach der Pause wurde die Partie ereignisreicher. Dabei begann die zweite Halbzeit mit dem schnellen 2:0 - Sesko köpfte nach einem Frestoß von Davis Raum in Richtung kuzer linker Pfosten ein (48.). Es folgte die Großchance zum 3:0, aber Schwolow parierte bei Dani Olmos Abschluss aus 14 m (53.). Dann wurde es spektakulär: Sesko köpfte nach einer Rabona-Flanke von Dani Olmo ein (57.). Nur der VAR blieb unbeeindruckt und kassierte den Treffer. Was den FC Union aufzuwecken schien.

Benjamin Sesko köpfte das 2:0 und fast das 3:0.

Die Berlinder zeigten nun, dass sie auch offensivgefährlich sein können und brachten RB durchaus in Bedrängnis (63./69.). Doch dann erwischte Christopher Trimmel mit offener Sohle den Leipziger Raum. Die etwas harte, aber keineswegs unberechtigte Rote Karte (73.) beendete Unions Aufbegehren. Fortan kontrollierte RB wieder das Spiel, ging kein hohes Risiko mehr, traf in der Nachspielzeit noch die Latte (Xavi/90.+2) und fuhr einen verdienten Sieg ein.

Berlins Aufbegehren war nur von kurzer Dauer.

Sven Kups