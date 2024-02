Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Gulacsi kehrt gegen Union Berlin ins Tor zurück Stand: 02.02.2024 15:29 Uhr

Fast 16 Monate nach seinem letzten Bundesliga-Einsatz wird Peter Gulacsi am Sonntag sein Comeback im deutschen Fußball-Oberhaus geben. Als Reaktion auf die jüngsten Pleiten von RB Leipzig muss Janis Blaswich ins zweite Glied.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie und dem 2:5 in Stuttgart wechselt RB Leipzigs Cheftrainer Marco Rose die Torhüter. Für Janis Blaswich, der zuletzt sogar eine Einladung von Bundestrainer Julian Nagelsmann bekam, kehrt an diesem Sonntag (4. Februar, 17:30 Uhr, im Audio-Livestream und Tocker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gegen den 1. FC Union Berlin Peter Gulacsi in den Kasten zurück. Das bestätigte Rose am Freitag auf der Pressekonferenz.

Gulacsi: Bundesliga-Comeback nach 16 Monaten

"Trotz der fünf Gegentore in Stuttgart hat Janis ein anständiges Spiel gemacht. Es geht nicht um die Leistung von Janis, wir haben ihm nichts vorzuwerfen, er hat es hervorragend gemacht. Wir wechseln, weil wir die Gesamtsituation sehen. Wir wollen neue Impulse setzen", sagte Rose und fügte an: "Wir haben drei Spiele verloren und wollen auch auf dieser Position etwas ändern."



Nach seinem Kreuzbandriss am 5. Oktober 2022 arbeitete sich der ungarische Nationaltorhüter Gulacsi langsam heran. In der Champions League gegen Bern und im DFB-Pokal gegen Wiesbaden und Wolfsburg sammelte der 33 Jahre alte Ex-Kapitän bereits Spielerfahrung in dieser Saison. In der Bundesliga ist es nun am Sonntag sein Comeback. Gulacsis letzter Bundesliga-Einsatz datiert vom 1. Oktober 2022 – damals gewann RB klar mit 4:0 daheim gegen Bochum.

Blaswich "nicht happy, aber professionell"

Rose hatte vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (0:1) schon betont, dass er ab sofort zwei Nummer-Einsen im Tor hat und er wahrscheinlich im Februar einmal wechseln werde. Nun hält er Wort. Blaswich habe die Entscheidung gut verdaut. "Wir wechseln ihn, weil wir die Gesamtsituation sehen. Er ist nicht happy, hat es aber professionell aufgenommen und wird dem Team helfen, wo er kann", sagte Rose. Ein Hin und Her soll es aber nicht geben: "Ich möchte darüber jetzt nicht jedes Wochenende diskutieren. Wenn wir das Spiel gewinnen und er die Bälle fängt, dann gibt es keinen Grund, ihn wieder rauszunehmen", so Rose.



Auch Kapitän Willi Orban ist nach seinem Kurzeinsatz gegen Stuttgart wieder ein Kandidat für die Anfangsformation. "Da werden wir uns das Abschlusstraining anschauen. Fakt ist: Es geht noch nicht über 90 Minuten, aber er hat sich in eine gute Verfassung gebracht", sagte Rose. Nach dem Null-Punkte-Start ins neue Jahr wisse sein Team, "dass uns die Sonne im Moment nicht ins Gesicht lacht." Diese "Phase" wolle man nun "beenden. Es gibt nur eine Währung, das sind Ergebnisse. Da brauchen wir jetzt mal wieder eins." Der 1. FC Union ist für die Sachsen so etwas wie ein Angstgegner. Zwar konnte RB zuletzt mit dem 3:0-Erfolg im September 2023 An der Alten Försterei den Fluch gegen die Köpenicker beenden. Davor setzte es jedoch jeweils fünf 1:2-Niederlagen hintereinander.

dpa/sid/red