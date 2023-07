Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Frauen starten beim 1. FC Köln ins Debütjahr – Pollak achter Neuzugang Stand: 14.07.2023 16:59 Uhr

Die Frauen von RB Leipzig werden ihre Bundesligapremiere in Köln absolvieren. Das geht aus dem vom DFB veröffentlichten Spielplan hervor. Derweil hat Kaderplanerin Viola Odebrecht den nächsten Neuzugang fix gemacht.

Die Frauen von RB Leipzig starten mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln in ihre erste Saison der Bundesliga. Das geht aus dem am Freitag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlichten Spielplan hervor. Demnach reist der Zweitliga-Meister und Aufsteiger zwischen dem 15. und 17. September zum 1. FC Köln.

Wolfsburg und Bayern früh im Doppelpack

Erster Heimgegner für das Team von Cheftrainer Saban Uzun ist SGS Essen am Wochenende vom 29. September bis 2. Oktober. Die genauen Termine und Anstoßzeiten stehen noch nicht fest. Bereits am 4. Spieltag (13. bis 16. Oktober) ist Champions League-Finalist und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg in Leipzig zu Gast. Eine Woche später (20. bis 22. Oktober) reist Meister FC Bayern München an die Pleiße. Da vom 20. Juli bis 20. August die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ausgetragen wird, müssen sich die RB-Frauen noch knapp zwei Monaten bis zum ersten Anpfiff gedulden.

Odebrecht: "Linke Seite komplett"

Derweil hat RB-Frauen-Chefin Viola Odebrecht den nächsten Neuzugang an den Cottaweg gelotst. Linksverteidigerin Julia Pollak kommt vom FC Bayern in die Messestadt und unterschrieb einen Dreijahresvertrag. In der Vorsaison war die 21-jährige ehemalige Junioren-Nationalspielerin an den SV Meppen ausgeliehen, wo sie 22 Bundesliga-Einsätze absolvierte.

Odebrecht sagte: Pollak sei eine "junge talentierte Außenverteidigerin, die trotz ihres Alters bereits über Erfahrungen in der Bundesliga und Champions League verfügt. Sie ist ehrgeizig, zweikampfstark und hat einen guten linken Fuß. Sie komplettiert unsere linke Seite." Zuvor hatte RB bereits Katja Wienerroither (Grashopper Club Zürich), Lydia Andrade (SV Meppen), Julia Landenberger FC Bayern München), Sandra Starke (VfL Wolfsburg), Nina Räcke (SGS Essen), Michaela Croatto und Julia Magerl (beide Sturm Graz) unter Vertrag genommen.

