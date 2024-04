Fußball | Bundesliga RB Leipzig erhöht Ticketpreise - und frustriert die Fans Stand: 12.04.2024 07:48 Uhr

Es rumort mal wieder hinter den Kulissen von RB Leipzig. Wobei – genau genommen brodelt es in den Kulissen, bei den Zuschauern, und das auch noch bei den treuesten. Denn der Bundesligist ändert seine Dauerkarten-Strategie, was natürlich auch mit Preissteigerungen verbunden ist. Und diese wiederum mit Protesten.

"Wir sind Schweine, Rote-Bullen-Schweine, wir zahlen keinen Eintritt und trinken Champagner statt Bier!" Dieser selbstironische Gesang wird manchen Fans von RB Leipzig künftig wohl schwerer über die Lippen gehen. Vor allem die Stelle mit dem "Eintritt". Den müssen die Anhänger zwar seit jeher zahlen, die Preissteigerungen für die kommende Saison sind für einige allerdings beträchtlich.

Besonders hart trifft es die Stadiongänger, die in Sektor D "Zuhause" sind. Dieses "Viertel" des Stadionrunds befindet sich hinter dem Tor und gegenüber Sektor B, wo die aktive Fanszene ihren Platz hat. In D sitzen, wenn man so will, die gemäßigten der treuen Fans. Der Bereich hat sich als Familienblock etabliert.

Viele Lücken auf den Rängen

Das Problem: Die Vereinsführung hat Sektor D als den Bereich mit der höchsten No-Show-Rate im Stadion ausgemacht. Das heißt, hier bleiben bei vermeintlich unattraktiven Spielen wie gegen Bochum oder Darmstadt überproportional viele Plätze unbesetzt – obwohl der gesamte Heimbereich der Arena ausverkauft ist. Grund sind Dauerkartenbesitzer, die bei manchen Spielen dann doch lieber daheim bleiben und ihren Platz in der Ticketbörse nicht weiterverkaufen wollen oder können.

Viele Plätze sind frei, obwohl das Stadion eigentlich ausverkauft ist.

Ausverkauftes Haus und trotzdem viele Lücken auf den Tribünen, das ärgert nicht zuletzt die anwesenden Fans. Zum Beispiel Christian Förtsch. "Vor mir in der Reihe sind mindestens fünf Plätze, die entweder leer sind oder ständig wechselnd besetzt sind. Zu Topspielen sind die immer voll", berichtet er: "Ein Platz gehört einem Typen, den sehe ich in der Saison nur bei zwei Spielen: gegen Bayern und gegen Dortmund."

Es wird durchgegriffen

Um die No-Show-Rate wieder nach unten zu drücken, hat RB Leipzig jedenfalls seine Strategie geändert. So soll der Dauerkarten-Anteil (bislang 32.000) des 47.069 Zuschauer fassenden Stadions gesenkt werden. Das geschieht auch, indem man eine Mindestnutzung einführt: Wer nicht mindestens 10 der 17 Bundesliga-Heimspiele besucht, ist seine Dauerkarte los.

Die Erhöhung der Ticketpreise trifft besonders Familien.

Für Christian Förtsch ist das nachvollziehbar und richtig. Ihn ärgert viel mehr, dass RB das Problem auch mit einer deutlichen Anhebung der Ticketpreise in Sektor D angeht. Insgesamt drei Dauerkarten hat der 44-Jährige: für sich, seinen Vater und seinen kleinen Sohn. "Statt 753 Euro muss ich jetzt 1.285 Euro bezahlen", rechnet er seinen Fall vor. Diese Kröte werde er wohl oder übel schlucken müssen. "Ich gehe aber davon aus, dass das nicht alle können. Die werden dann sagen: Das war‘s jetzt für mich!" Der Ärger ist groß. In den Sozialen Medien geht es entsprechend heiß her.

Schaden für das "Produkt"

Ein häufiges "Das war’s jetzt für mich!" befürchtet derweil auch der Leipziger Fanverband. "Die kommende Saison wird zeigen, ob die Leidensfähigkeit der Fans mit der neuerlichen Anpassung erreicht oder überschritten ist", schreibt die Interessensvertretung der RB-Anhänger in einer Mitteilung, mahnt den Club an, "den Stadionbesucher nicht nur als BusinessCase zu betrachten" und endet mit dem süffisant formulierten Hinweis: "Unter einem leeren Stadion leidet perspektivisch auch die Attraktivität des gesamten Produktes."

Das kommende "Produkt" ist das Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Da wollen einige Fans, nach Erstellen einer Online-Petition, ihren Unmut auch ins Stadion tragen. Mit Bannern und einem 15-minütigen Stimmungsboykott. Es wäre eine groteske Situation: Stimmungsboykotte kannte man in der RB-Arena bislang nur durch gegnerische Fans, die RB ablehnen.

