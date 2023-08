Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Christoph Baumgartner auf Mission Minutensammeln Stand: 29.08.2023 17:15 Uhr

Neuzugang Christoph Baumgartner konnte bei RB Leipzig bisher wenig von seinem Können im Mittelfeld zeigen. Doch jetzt hofft der österreichische Nationalspieler schon bald auf die Startelf. Mit dem kommenden Gegner Union Berlin verbinden ihn zudem gute Erinnerungen.

Fünf Minuten Bundesligaluft durfte Christoph Baumgartner in dieser Saison erst schnuppern. Ungewohnt wenig für den 24-Jährigen, der seit Dezember 2019 zu den Dauerbrennern in der Bundesliga zählt. Beim 5:1-Heimsieg von RB Leipzig gegen Stuttgart am Freitag (25.08.2023) wurde der Neuzugang aus Hoffenheim spät eingewechselt.

Erster Startelf-Einsatz nach Länderspiel-Ausflug?

Nun hofft Baumgartner, dass er bald wieder häufiger auf dem Platz steht: "Ich versuche, jeden Tag Energie zu sammeln", sagte der Mittelfeldmann nach dem Dienstagstraining (29. August). Wegen muskulärer Probleme an Hüfte und Oberschenkel hatte er einen Teil der Vorbereitung verpasst. "Mir fehlen einige Wochen, das kannst du nicht in eineinhalb Wochen aufholen", weiß er.

Auf sein Startelf-Debüt bei den Leipzigern setzt der Österreicher nach seiner anstehenden Reise zur Nationalmannschaft. "Ich hoffe, dass ich jetzt am Wochenende ein paar Minuten bekomme. Und dann bei der Nationalmannschaft, da sicher auch." Das persönliche Ziel ist: "Minuten sammeln. Das ist das, was mir gerade fehlt."

Lob für RB-Trainer Rose

Bei der TSG Hoffenheim kam Baumgartner in den vergangenen vier Saisons auf 119 Bundesliga-Einsätze. Genug Erfahrung, um in seiner aktuellen Situation nicht unruhig zu werden: "Ich kenne meine Qualitäten, ich weiß, warum mich der Verein geholt hat." Zuspruch kam in der Zeit ohne Einsatz auch von Trainer Marco Rose: "Es war beindruckend, wie er in dieser Phase mit mir kommuniziert hat, mir das Gefühl gegeben hat, mich nicht zu stressen."

Gute Erinnerungen an Union Berlin

Am Sonntag (3. September, 17:30 Uhr, im Audio-Livestream & Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) muss RB zu Union Berlin. Das Duell beim Tabellenführer der Bundesliga wird hart, da ist sich Baumgartner sicher: "Du musst schaffen, Union wenig anzubieten, ihnen wenig Standardsituationen zu geben. Es ist unfassbar, wieviel Standardtore sie gemacht haben. Entscheidend wird sein, dass wir extremes Tempo nach vorn kreieren. Dann wird es für jede Mannschaft schwer gegen uns."

Im Gegensatz zu den meisten Bundesliga-Teams, die in den vergangenen Jahren nur wenig aus der "Alten Försterei mitnehmen konnten, hat Baumgartner ganz gute Erinnerungen an Spiele in Köpenick: "Die Alte Försterei ein ist immer etwas Besonderes. Ich habe da schon Spiele gewonnen. Ich habe dort auch mein erstes Bundesliga-Tor geschossen." Auch deshalb brennt Baumgartner sicher auf ein paar Minuten auf dem Platz am Sonntag.

Dirk Hofmeister