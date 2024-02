Fußball | Bundesliga RB Leipzig besiegt Gladbach - Gedämpfte Freude nach Todesfällen Stand: 17.02.2024 21:14 Uhr

RB Leipzig hat mit einem Sieg gegen Borussia M'gladbach wieder Boden auf den BVB wieder gutgemacht. Großer Jubel brach aber nicht aus, was an zwei Todesfällen vor dem Spiel lag.

Lichtermeer als Gedenken an den gestorbenen RB-Fan

Mit einem insgesamt verdienten 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladach hat sich RB Leipzig an die Champions-League-Plätze herangearbeitet. Der Abstand zum viertplatzierten BVB beträgt nun wieder einen Punkt. Die Partie am Samstagabend war allerdings überschattet von Todesfällen in beiden Fanlagern: So war ein Gladbacher Anhänger bei der Anreise bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Im Stadion dann starb ein Leipziger Fan nach einem medizinischen Notfall.

RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach - Bundesliga - Tor 2:0 Openda

Xavi trifft zur Führung

Die Leipziger gingen sehr engagiert in die Partie und hatten das frühe 1:0 auf dem Fuß. Der für Benjamin Sesko in die Startelf gerutschte Yussuf Poulsen hätte es aus 6 m erzielt, wenn nicht Kou Itakura in höchster Not gegrätscht und den Ball noch am Kasten vorbeigelenkt hätte (2.). Nach 13 Minuten dann aber hallte doch der Torschrei durchs Stadion: Xavi hatte nach direkter Weitergabe von Poulsen zum 1:0 eingeschossen (14.). Kurz drarauf scheiterte er nach erneuter Vorlage von Poulsen am starken BMG-Keeper Moritz Nicolas (18.). Die Gladbacher waren nicht ungefährlich, patzten aber meist schon beim vorletzten Pass. Die beste Chance hatte noch Robin Hack, der es nach einem Leipziger Fehlpass aus 40 m versuchte, aber den Kasten verfehlte.

Die vielleicht besten Spieler auf dem Platz: Xavi (RB) und Keeper Nicolas (BMG)

2:0 nach Videobeweis

Die Qualität des Spiels war auch nach der Pause überschaubar. Immerhin gab es nun mehr Chancen, denn Gladbach wurde etwas aktiver. Und es wurde kurios: In der 58. Minute flankte Xaver Schlager sehenswert vor zu Lois Openda, der dann allein auf Nicolas zulief und den Keeper wie im Training überlupfte. Alle im Stadion dachten, es wäre Abseits gewesen - bis auf Openda selbst und der VAR, der in Sachen 2:0 den Daumen hob. Nach der vermeintlichen Vorentscheidung legte Gladbach wieder einen Zahn zu, kam zu Großchancen (68./82./87.), blieb aber ohne Abschlussglück. RB wiederum machte den Sack nicht zu, scheiterte immer wieder (73./78.) an Keeper Nicolas. Am Ende war es ein insgesamt verdienter Sieg für die Leipziger, die sich aber nur sehr verhalten freuten.