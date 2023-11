Fußball | Champions League RB Leipzig bei Roter Stern Belgrad: Ohne Werner aber mit Achtelfinal-Chancen in den Hexenkessel Stand: 06.11.2023 20:35 Uhr

Nach zwei Niederlagen in DFB-Pokal und Bundesliga geht es für RB Leipzig endlich wieder in die Champions League: Hier könnte am Dienstag vorzeitig das Achtelfinale klargemacht werden. Doch RB erwartet ein ganz Spiel in eine ganz speziellen Atmosphäre. Zudem fehlt ein Angreifer, der Einsatz eines weiteren Offensivspielers in unklar.

Die Fans und der Hexenkessel in Belgrad. Die Atmosphäre im Stadion von Roter Stern schien bei dieser Pressekonferenz fast wichtiger als das eigentliche Spiel. RB Leipzig kann am Dienstag (7.11.2023, 21 Uhr, Live-Ticker und komplett live hören) in der serbischen Hauptstadt bereits den Achtelfinal-Einzug perfekt machen – wenn das Team von Coach Marco Rose den Stresstest im Rajko-Mitic-Stadion von Belgrad besteht.

Rose: "In wilden Momenten kühlen Kopf bewahren"

"Wir müssen in wilden Momenten kühlen Kopf behalten", blickt Leipzigs Trainer Rose auf das Spiel. Er weiß: "Die Stimmung wird speziell sein. Die Fans leben Roter Stern, leiden mit, fiebern mit. Wir müssen auf der Hut sein, müssen den Kampf annehmen, müssen das Spiel annehmen." Auch Abwehrspieler David Raum weiß, dass RB über läuferische und kämpferische Tugenden ins Spiel kommen muss. "Wir haben den Anspruch, in die nächste Runde zu kommen. Wir haben die Qualität. Wenn wir den Kampf annehmen, steht dem nichts im Wege", so der Defensivmann, der in dieser Saison zur Stammkraft aufstieg und sich im Hinspiel gegen Belgrad (3:1) mit einem Tor belohnte.

Jubel beim Hinspiel: David Raum (Mitte) erzielte das 1:0.

Timo Werner "ist krank" - Poulsen angeschlagen

RB kann mit einem Sieg und bei gleichzeitiger Niederlage der Young Boys Bern bei Manchester City bereits den vorzeitigen Achtelfinal-Einzug perfekt machen. Fehlen wird allerdings Leipzigs Stürmer Timo Werner. Der 27-Jährige fehlte bereits beim Abschlusstraining am Montagabend. "Er ist krank", erklärte Rose später. "So krank, dass er nicht spielfähig ist." Unklar ist laut Rose zudem der Einsatz von Offensivmotors Yussuf Poulsen, bei dem es "an den Adduktoren gezwickt" habe, so Rose. Der Däne trainierte am Montag nur individuell. "Da müssen wir morgen einfach entscheiden, was Sinn macht."

Fehlt in Belgrad: Timo Werner

Belgrad mit Mauertaktik

Sinnvoll erscheint auf jeden Fall, sich auf eine defensiv dicht stehende Belgrader Mannschaft einzustellen. So viel verrät auch bereits Roter-Stern-Trainer Barak Bakhar: "Wir haben gesehen, dass Leipzig Schwierigkeiten hat, wenn der Gegner hinten kompakt steht. Im Hinspiel haben wir das Gegentor zu früh bekommen", sagte der 44-Jährige. Den in der heimischen Liga üblichen Ballbesitzfußball wird Belgrads israelischer Trainer gegen RB also vermutlich nicht spielen lassen. Das weiß auch Rose: "Wir müssen stark auf Kontervermeidung setzen", so der 47-Jährige.

Belgrad-Trainer Bakhar: "Wichtigstes Spiel"

Das Belgrader Dilemma: Roter Stern braucht unbedingt einen Sieg, um seine Chancen auf das Überwintern in einem europäischen Wettbewerb zu erhalten. Bakhar sagte bereits Beim Hinspiel in Leipzig, das Rückspiel sei "das wichtigste Spiel des Wettbewerbs." Rose schlussfolgert: "Dementsprechend werden sie mit ihren Fans im Rücken phasenweise auch sehr mutig sein müssen."

RBL-Coach Rose (li.) und Belgrad-Trainer Bakhar (re.).

Nur 45.000 statt 55.000 Fans dabei

"Auf dem Papier ist Leipzig vielleicht Favorit, aber in unserem Stadion und mit diesen Fans kann alles passieren", setzt Belgrad-Coach Bakhar auf die 45.000 im "Marakana von Belgrad", wie das Stadion in Anlehnung an das legendäre "Estadio do Maracana" in Rio de Janeiro auch genannt wird. Normalerweise dürfen bei internationalen Spielen rund 55.000 Anhänger ins Stadion, die UEFA bestrafte Belgrad aber wegen einigen Ausschreitungen mit der Sperrung von 10.000 Plätzen.

Rund 45.000 Zuschauer werden dieses Stadion am Dienstagabend in einen Hexenkessel verwandeln.

Zweiter hinter Partizan - Nerven liegen blank

Für Bakhar wäre ein Sieg gegen Leipzig auch ganz persönlich immens wichtig: Der Coach ist beim Hauptstadt-Klub nämlich nicht unumstritten. In der Meisterschaft liegt Roter Stern bereits sechs Punkte hinter dem verhassten Lokalrivalen Partizan Belgrad. Als Belgrad in der Vorwoche gegen den Tabellendritten FK Backa Topola nur 1:1 spielten, drangen Roter-Stern-Fans in die Mannschaftskabine ein und stellten Spieler und Trainer zur Rede. Ein paar Tage später händigten die Fans jedem Spieler und dem Trainer persönlich einen Brief aus, in dem "mehr Feuer und Herz" gefordert wurde, wie Coach Bakhar später erzählte. Es ist tatsächlich eine ganz besondere Stimmung, die bei Roter Stern Belgrad herrscht.

Das Team von Roter Stern Belgrad steht unter Druck.

Dirk Hofmeister