Fußball | Bundesliga RB im Verfolgerduell in Stuttgart: Bei wem platzt der Knoten? Stand: 26.01.2024 17:18 Uhr

Spitzenteams mit Dellen und fehlenden Stars: RB Leipzig und der VfB Stuttgart verloren die ersten beiden Auftritte 2024. Im Verfolgerduell am Samstag müssen beide zudem ohne zwei ihrer besten Akteure auskommen.

Im Duell der 2024 bislang punktlosen Fußball-Bundesliga-Top-Teams VfB Stuttgart und RB Leipzig sieht Marco Rose auch eine mentale Herausforderung. "Beide Mannschaften haben zweimal verloren. Mal schauen, bei wem der Kopf am meisten dazukommt", sagte der RB-Trainer am Freitag.

RB kann am VfB vorbei Dritter werden

Gewinnt Leipzig am Sonnabend (15:30 Uhr/Live-Ticker und Audiostream) in Stuttgart, ist man unabhängig von den anderen Ergebnissen wieder Dritter. Es würde die Situation bei den Sachsen ungemein beruhigen. Drei Niederlagen nacheinander gab es in der Bundesliga für Leipzig erst einmal, im November/Dezember 2021. Das kostete Trainer Jesse Marsch damals den Job.

Von Diskussionen um Rose ist man am Cottaweg noch weit entfernt. Doch der 47-Jährige weiß, dass eine erfolglose Zeit auch ihm nicht hilft. "Das ist ein Verein, der es nicht gewohnt ist zu verlieren. Wenn wir verlieren, setzen Mechanismen ein, die wir alle kennen", sagte Rose. Gleichzeitig appellierte er an das erfolgsverwöhnte Leipziger Publikum: "Wir müssen in Leipzig verstehen, dass es nicht immer nur nach oben gehen kann, dass auch eine gewisse Leidensfähigkeit dazukommt."

Leipzig hat derzeit ein Standardproblem

Das größte Thema unter der Woche waren die Gegentore nach Standardsituationen. Beim 2:3 gegen Leverkusen fielen zwei Tore nach Eckbällen. Ligaweit ist der Pokalsieger mit 38 Prozent seiner Gegentore nach Standardsituationen das zweitschlechteste Team der Liga. Nur der FC Augsburg bekommt mehr Tore.

Leverkusen trifft RB ins Mark. Und das nach einer Ecke. Piero Hincapie markierte für Leverkusen das 3:2-Siegtor.

"Man sollte es nicht zu groß machen, aber auf jeden Fall auf dem Schirm haben", meinte Rose. "Wir haben gerade ein Thema damit und haben es aufgezeigt, darüber geredet und trainiert. Wir versuchen, es besser zu machen, ohne dass wir bei einem ruhigen Ball die Nerven verlieren."

Kapitän Orban im Kader

Mit im Flieger nach Stuttgart sitzt auch Willi Orban. Der lange am Knie verletzte Kapitän wird erstmals seit Anfang September zum Kader gehören. "Willi nehmen wir nicht mit, damit er vor dem Spiel eine Rede hält", sagte Rose. Seine Einsatzzeit dürfte sich aber auf nur wenige Minuten beschränken.

Baumgartner soll für Xavi spielen

Den gesperrten RB-Regisseur Xavi soll Christoph Baumgartner ersetzen. Das kündigte Marco Rose auf der Pressekonferenz. Der Österreicher erhält den Vorzug vor Neuzugang Eljif Elmas.

Christoph Baumgartner kommt wohl für Xavi. Beim Sieg in Dortmund traf der Österreicher.

VfB ohne Erfolgsgarant Guirassy

Bei RB fehlt mit Xavi einer der Besten, beim VfB Stuttgart fehlt mit Mittelstürmer Serhou Guirassy d e r Beste. Er weilt mit Guinea beim Afrika-Cup.

Guirassy ist der Erfolgsgarant beim Überraschungsteam der Bundesliga. Nachdem der VfB in der vergangenen Saison den Weg zum Klassenerhalt nur über die steinige Relegation geschafft hatte, stehen die Schwaben in dieser Saison für Spektakel. Das geht aber offenbar nur mit Guirassy.

Serhou Yadaly Guirassy

Noch kein Punkt ohne Guirassy

In den vier Liga-Spielen ohne ihn holte Stuttgart keinen einzigen Punkt, in den 14 Begegungen mit ihm kommt das Team von Ex-RB-Jugendtrainer Sebastian Hoeneß dagegen auf elf Siege und ein Remis. Mit 17 Toren ist nur Bayern Münchens Harry Kane (22 Treffer) noch besser. 2024 verlor der VfB in Gladbach und Bochum und scheiterte dabei auch an der Chancenverwertung. Man darf gespannt sein, bei wem am Sonnabend der Knoten platzt.

dpa/cke