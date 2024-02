Handball | Bundesliga Publikumsliebling Lotta Woch verabschiedet sich zum Saisonende von den Wildcats Stand: 23.02.2024 08:30 Uhr

Sie ist Leistungsträgerin und Publikumsliebling beim Handball-Bundesligisten SV Union Halle-Neustadt, doch bald ist Schluss. Rückraumspielerin Lotta Woch verlässt die Wildcats zum Saisonende, die 27-Jährige zieht es zurück in ihre Heimat.

Rückraumspielerin Lotta Woch verbschiedet sich im Sommer von den Wildcats.

Bedauern beim SV Union Halle-Neustadt. Wie der Handball-Bundesligist bekannt gab, wird Leistungsträgerin und Publikumsliebling Lotta Woch zum Saisonende die Wildcats verlassen. Ob die 27-jährige Rückraumspielerin ihre Handballkarriere beendet, ist noch offen. Sicher ist aber, dass es die in Eckernförde geborene Sportlerin zurück in ihre Heimat zieht.

"Zwei Jahre voll mit wunderschönen Momenten"

"Für mich waren die zwei Jahre voll mit wunderschönen Momenten, für die ich sehr dankbar bin. Ich konnte Siege feiern, durfte vor großen Kulissen spielen, liebe wertvolle Freunde finden und meinen Traum leben, 1. Liga zu spielen. Dennoch freue ich mich jetzt wieder in meine Heimat zurückzukehren, werde mich aber immer gerne an diese Zeit und an die Stadt Halle zurückerinnern", sagte Woch mit etwas Wehmut.

Gemischte Gefühle bei Sportdirektor Himborn

Im Verein hat sich die 1,82 Meter große Spielerin in kurzer Zeit zu einer festen Größe im Wildcats-Team und Publikumsliebling entwickelt. Schon deshalb sieht Sportdirektor Jan-Henning Himborn ihrem Abschied mit gemischte Gefühlen entgegen: "Auf der einen Seite hätte ich mich sehr gefreut, wenn sich Lotta für einen Verbleib bei unseren Wildcats entschieden hätte. Auf der anderen Seite kann ich den Wunsch von Lotta, wieder in die Heimat zurückzukehren und die berufliche Karriere voranzubringen, gut nachvollziehen.“

Heimspiel am Sonnabend gegen Metzingen

Lotta Woch erzielte in der bisherigen Saison bei 15 Spielen 17 Toren. Mit ihrer Mannschaft empfängt sie am kommenden Sonnabend (24. Februar) den TuS Metzingen in der heimischen Arena.

jmd/pm