3. Liga Dynamo Dresden trennt sich von Sportchef Ralf Becker Stand: 05.03.2024 18:24 Uhr

Nach der Niederlage gegen Halle fing die Gerüchteküche um Dynamo Dresden damit an, mächtig zu brodeln. Nun gibt es eine Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt: Sportchef Ralf Becker muss gehen.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen hat Dynamo Dresden auf die sportliche Talfahrt reagiert. Nach MDR-Informationen wurde Sportchef Ralf Becker am Dienstag (05.03.) von seinen Aufgaben entbunden. Zuvor hatten "Kicker" und "Bild"-Zeitung über die Freistellung berichtet. Der Verein bestätigte die Trennung am Dienstagabend.

Kein Vertrauen mehr in Becker

"Die langjährige Zusammenarbeit mit Ralf Becker war von großen Herausforderungen sowie emotionalen Höhen und Tiefen geprägt. Nunmehr ist zu konstatieren, dass das notwendige Vertrauen dafür fehlt, dass unsere ambitionierten Vereinsziele kurz- und mittelfristig gemeinsam mit Ralf Becker realisiert werden können", wird der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig in einer Pressemeldung zitiert ohne konkrete Gründe für die Trennung zu nennen.

Dynamos Trainer Markus Anfang kann vorerste weitermachen. (Archiv)

Nur zwei Siege in acht Partien

Fakt ist, dass es sportlich zuletzt nicht lief und Dynamos Aufstiegschancen erheblich gesunken sind. Das große Ziel "Aufstieg in die 2. Bundesliga" sieht man offenbar in Gefahr. Die Mannschaft von Cheftrainer Markus Anfang, der nun noch zwei Heimspiele "auf Bewährung" bekommen soll, befand sich Ende des vergangenen Jahres noch klar auf Kurs. Da hatten die Sachsen satte zehn Punkte Vorsprung auf den Dritten Ulm.

Im Jahr 2024 pulverisierte Ulm diesen Rückstand und hat als neuer Zweiter nun einen Zähler Vorsprung auf den Dritten Dynamo. Dresden ist in der Rückrundentabelle nur Vierzehnter, gewann lediglich zwei von acht Partien, verlor dreimal in Folge auswärts, darunter waren auch Pleiten in den prestigeträchtigen Ostderbys in Aue und Halle.

Spiel am Freitag gegen 1860 ausverkauft - dann kommt Ulm

Die Fans kehren der SGD aber nicht den Rücken. Die Flutlichtpartie am Freitag gegen 1860 München vermeldete der Verein bereits am Montag als "ausverkauft". Über 30.000 Zuschauer werden mit dabei sein. Sie hoffen auf ein Wiederaufleben der starken Leistung gegen Essen. Danach geht es erneut zu Hause gegen Ulm. Mit zwei Siegen könnte Rang zwei also wieder zurückerobert werden - dann aber mit einem neuen oder ohne Sportchef.

cke/ten