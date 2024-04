Fußball | Regionalliga Packendes Remis zwischen FSV Zwickau und ZFC Meuselwitz Stand: 12.04.2024 21:07 Uhr

Kampf, Tore und viele gute Chancen auf beiden Seiten: Das Duell des FSV Zwickau gegen Meuselwitz sah keinen Sieger, aber viele zufriedene Gesichter. Am Ende wurde es für die Gastgeber sogar noch ein glücklicher Punkt.

Der FSV Zwickau und der ZFC Meuselwitz haben sich in einem packenden und sehr unterhaltsamen Spiel 1:1 getrennt. Dabei sah zunächst der FSV wie der Sieger aus, nach dem Ausgleich standen die Gäste zwei Mal dicht vor dem Siegtreffer.

Beide Teams mit guten Szenen

Beide Trainer vertrauten ihren Sieger-Mannschaften der vergangenen Woche. Bei den Zwickauern saßen zudem vier Spieler wieder auf der Bank, die zuletzt noch gefehlt hatten. Die Voraussetzungen für ein munteres Spiel waren gut, denn beide Teams haben einen ordentlichen Abstand auf die Abstiegsränge erarbeitet. Und so wurde es eine sehr interessante und rassige erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten. Dabei zeigten die Gäste zeitweise ein schönes Kombinationsspiel, Zwickau hatte dagegen die besseren Schusschancen. Veron Dobruna setzte nach acht Minuten die erste Duftmarke, schoss den Ball knapp über den Meuselwitzer Winkel. Dann dominierte Meuselwitz, brachte die Eingaben aber nicht genau genug in den Strafraum. Auf der Gegenseite schlenzte Jahn Herrmann den Ball knapp rechts neben das Tor. Es ging weiter rauf und runter, der FSV versuchte es weiter mit dem schnellen Abschluss. Lucas Albert scheiterte in der 22. Minute an Keeper Lukas Sedlak. Aber auch der ZFC hatte in Halbzeit eins noch einige heiße Szenen, so schoss Andy Trübenbach in der 28. Minute drüber, Florian Hansch schaufelte den Ball kurz vor der Pause über den Kasten.

Gute Chance für den Meuselwitzer Andy Trübenbach (mi.)

Zwickau führt und hat am Ende Glück

Nach der Pause sollten dann auch Tore fallen. Zunächst jubelte der große Anhang der Zwickauer. In der 54. Minute erhielt Theo Martens von rechts den Ball aufgelegt, tanzte noch einen Meuselwitzer aus und vollendete aus neun Metern ins rechte Eck. Die Gäste brauchten zunächst einige Minuten, standen zeitweise unter Druck. Doch die Meuselwitzer befreiten sich, Luca Bürger setzte aus 25 Metern in der 68. Minute ein erstes Zeichen. Dann marschierte Christoph Pauling zwei Minuten später rechts auf und davon, bediente René Eckardt, der aus fünf Metern vollendete. Jetzt hatte der ZFC die starken Aktionen auf seiner Seite, Michel Ulrich vergab zwei Riesen, traf einmal die Latte, dann verfehlte er per Kopf aus zwei Metern. Es blieb heiß und eng, Luis Klein verzog auf Zwickauer Seite, Johannes Pistol vergab eine Chance für Meuselwitz.

Viele packende Duelle gab es in diesem Spiel.

rei