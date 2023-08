Fußball | DFB-Pokal (F) Nur Carl Zeiss Jena nimmt Erstrundenhürde - Magdeburg, Chemnitz und Erfurt raus Stand: 13.08.2023 16:56 Uhr

Bevor es im Liga-Betrieb wieder um Punkte geht, stand für die Fußball-Frauen die erste ernsthafte Bewährungsprobe an. In der ersten Runde im DFB-Pokal war der FC Carl Zeiss Jena erfolgreich, der Magdeburger FFC, der 1. FFV Erfurt und der Chemnitzer FC mussten die Segel streichen.

Zweitliga-Duell: Jena nach Blitzstart weiter

Letzte Saison ging es bis ins Viertelfinale, diesmal ist zumindest die Erstrundenhürde geschafft: Die Frauen von Carl Zeiss Jena setzten sich im Zweitliga-Duell beim FC Ingolstadt mit 3:2 (2:1) durch.

Die Thüringerinnen erwischten einen Traumstart und führten nach zehn Minuten durch die Tore der Sommer-Neuzugänge Jette ter Horst und Melina Reuter rasch mit 2:0. Ein Fehler von Torhüterin Jasmin Janning brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Nina Penzkofer profitierte und verkürzte auf 1:2. Der Gegentreffer verunsicherte die Thüringerinnen, die die knappe Führung in die Pause retteten.

Nach dem Wechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Die eingewechselte Hannah Mesch köpfte Jena nach einem Eckball Richtung zweite Runde (72.). Der Anschluss von Rebecca Scheffler in der zweiten Minute der Nachspielzeit kam zu spät, Jena ließ sich den Sieg und Runde zwei nicht mehr nehmen.

Magdeburger FFC fliegt nach Elfmeterkrimi raus

Ein Magdeburger Drama spielte sich indes in Hamburg ab. Die Frauen des Magdeburger FFC verloren den Pokalkrimi beim 1. FC St. Pauli denkbar knapp mit 6:7 nach Elfmeterschießen. In einer an Spannung kaum zu überbietenden Partie zweier Regionalligisten kassierte der MFFC jeweils kurz vor dem Ende der regulären Halbzeit und der Verlängerung den Ausgleich.

So reichten drei Tore der überragenden Neele Abraham nicht, um das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Die 19-Jährige traf in der 27., 57. und 83. Minute, als alle schon an einen 3:2-Sieg glaubten, glich St. Pauli in der 90. Minute aus. In der Verlängerung sorgte die eingewechselte Isabell Münch für die erneute Führung, doch auch diese brachte die Mannschaft von Alexander Auer nicht ins Ziel. DFB-Pokal-Debütant St. Pauli glich in der 114. Minute aus und hatte im Elfmeterschießen auch das Glück auf seiner Seite.

Neele Abraham (am Ball, Magdeburger FFC) traf dreifach (Archivbild).

1. FFV Erfurt unterliegt Mainz knapp

Der 1. FFV Erfurt ist in der 1. Runde des DFB-Pokals der Frauen ausgeschieden. Das Team von Trainer Gino Heinze unterlag am Sonntag dem 1. FSV Mainz 05 mit 0:1 (0:1). Cecilia Weiß erzielte in der 20. Minute das Tor des Tages für die Gäste aus der Regionalliga Südwest. Die Thüringerinnen konnten auf den Rückstand nicht mehr reagieren, Mainz brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Für Erfurt beginnt am kommenden Wochenende die neue Saison in der Regionalliga Nordost beim SV BW Berolina Mitte Berlin.

Chemnitzer FC geht beim Hegauer FV unter

Fast 600 Kilometer gereist, aber nichts gewonnen. Wie schon im Vorjahr haben die Fußball-Frauen des Chemnitzer FC die erste Runde im DFB-Pokal nicht überstanden. Diesmal hieß es 2:6 beim Hegauer FV.

Logo des Chemnitzer FC

Die Chemnitzerinnen begannen mit Schwung und trafen in der 2. Minute die Latte. Nach sieben Minuten dann die Ernüchterung, der Hegauer FV ging durch ein Tor von Malin Feldt in Führung, die die Kugel aus 20 Metern in den Winkel zirkelte. Nach dem 2:0 durch Heer (18.) konnte CFC-Spielerin Graf drei Minuten später auf 1:2 verkürzen. Allerdings fing sich die Mannschaft von Trainer Swen Wolf kurz vor der Pause noch das 1:3 ein. Wikenhauser netzte ein.

Nach dem Wechsel wollten die Sächsinnen den 2:3-Anschluss, und der gelang. In der 62. Minute war Yella Mihalyi erfolgreich. Nun schien für die Chemnitzerinnen wieder alles möglich zu sein, doch Luisa Radice sorgte mit ihrem Treffer in der 83. Minute zum 4:2 für Ernüchterung in den CFC-Reihen. Hegau konnte es sich leisten, noch einen Elfmeter zu verballern. Nina Sardu (87.) und Nadja Sabellek (90.+1) besiegelten mit ihren Toren endgültig das Aus für den CFC.

RBL-Frauen greifen erst in der 2. Runde ein

Die vier bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga 2022/23 sowie die Erstligisten konnten sich das Ganze zunächst aus der Ferne anschauen. Diese Teams greifen erst in der 2. Runde ein, was auch die Frauen von Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig betrifft. Als Termin ist der 9. bis 11. September 2023 ausgeschrieben.

red