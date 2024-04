Basketball | FIBA Europe Cup Niners Chemnitz bereit für den entscheidenden Pokal-Fight im Hexenkessel von Istanbul Stand: 22.04.2024 15:30 Uhr

Der Titelgewinn im Europe Cup ist zum Greifen nah. Mit einem Vorsprung von elf Punkten im Gepäck reisen die Niners Chemnitz zu Bahcesehir Koleji nach Istanbul. Am Bosporus erwartet sie am Mittwoch im Rückspiel allerdings ein Hexenkessel.

Für die Niners Chemnitz wird es am Mittwoch (24. April) im Europe Cup so richtig ernst. Das wohl wichtigste Spiel in der Vereinsgeschichte steht bevor. Nach dem 85:74-Heimsieg im Hinspiel gegen Bahcesehir Koleji erwartet die Mannschaft von Erfolgscoach Rodrigo Pastore in der Istanbuler Ülker Sports Arena ein Hexenkessel. Bis zu 14.000 Fans werden erwartet und ihr Team gnadenlos nach vorn peitschen. Eine Niederlage mit zehn Punkten können sich die Sachsen erlauben, um den begehrten Pokal in die Höhe zu strecken. Ob der Coup gelingt? Die Antwort gibt’s ab 18:00 Uhr im Audiostream von SPORT IM OSTEN.

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold ist guter Dinge, dass das Vorhaben gelingt, in der Gesamtsumme als Sieger vom Parkett zu gehen. Elf Punkte Vorsprung bedeuten schon etwas, sind aber noch lange kein Ruhekissen. "Das schärft die Sinne, wenn man das Positive herausnimmt. Fokus und Konzentration werden bei allen da sein. Wir müssen das richtig kanalisieren und nicht überdrehen", sagte der Geschäftsführer im SPIO-Interview und ergänzte: "Es wird eine Herausforderung, der man sich stellen muss."

Eine Spitzenmannschaft muss das wegstecken

Natürlich hat das letzte Punktspiel bei der BG Göttingen, welches die Chemnitzer denkbar knapp mit 99:100 nach Verlängerung verloren haben, sehr viel Kraft gekostet. Das müssen die Spieler aber wegstecken, findet Herhold. "Wenn du eine Spitzenmannschaft sein willst, wirst du daran gemessen."

Richter: "Es geht um den Titel, deshalb wird es ein Kampf für beide Seiten"

Indes ist Chemnitz-Kapitän Jonas Richter davon überzeugt, dass die Mannschaft "am Mittwoch mit voller Energie auflaufen" wird. Auch ihm ist bewusst, was da auf ihn und seine Teamkollegen zukommt. "Die Halle wird brennen", ist sich der 26-Jährige sicher. "Istanbul hat das erste Spiel verloren. Die wollen es natürlich im zweiten Spiel besser machen. Auch wir wollen gewinnen. Es geht um den Titel, deshalb wird es ein Kampf für beide Seiten." Und fast salomonisch fasst der Capitano zusammen: "Der Bessere soll am Ende gewinnen."

Nur 150 Fans: "Die, die da sind, werden wie eine Wand hinter uns stehen"

Frust herrscht derweil im Chemnitzer Fan-Lager. Von Bahcesehir bekamen die Niners rund 150 Karten zugeteilt. Selbstredend viel zu wenig. Einige Anhänger hatten schon Flüge und Hotels gebucht, ihnen musste abgesagt werden. Dennoch hofft Geschäftsführer Herhold inständig, dass es vielleicht doch mehr Niners-Fans werden: "Die, die da sind, werden wie eine Wand hinter uns stehen."

jmd