Handball | 2. Bundesliga Nach Überraschung in Minden: EHV Aue aus der 2. Liga abgestiegen Stand: 22.04.2024 21:11 Uhr

Der Abstieg des EHV Aue aus der 2. Handball-Bundesliga ist besiegelt. Weil Minden in einem Nachholspiel überraschend Spitzenteam Hagen bezwang, ist das Team von Olafur Stefansson nicht mehr zu retten.

Aufsteiger EHV Aue muss nach nur einem Jahr die 2. Handball-Bundesliga wieder verlassen. Weil der Tabellen-16. GWD Minden am Montagabend (22. April 2024) den Liga-Vierten Eintracht Hagen überraschend mit 32:31 (16:15) besiegte, steht der Abstieg von Aue fest. Fünf Spieltage vor Saisonende hat der EHV nun elf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer - das ist nicht mehr aufzuholen.

Keine Wende unter Stefansson

Der EHV Aue gewann in den bisherigen 29 Saisonspielen nur fünf Mal. Zuletzt hatte es sechs Niederlagen in Serie gegeben. Auch der Trainerwechsel Mitte November von Stephan Just zu Olafur Stefansson brachte keine Wende. Der einstige Star des SC Magdeburg haderte immer wieder mit den Leistungen der EHV-Akteure. Am Sonnabend hatte Aue auch im Kellerduell beim Vorletzten TuS Vinnhorst klar mit 17:24 das Nachsehen gehabt.

Beim bis dato letzten Abstieg 2022 waren die Sachsen sofort wieder aufgestiegen. Von 2012 bis 2022 spielte der EHV zehn Jahre hintereinander in der 2. Liga.

