Fußball | 3. Liga Nach Regen-Abbruch: So geht es für Saarbrücken und Dynamo Dresden weiter Stand: 30.10.2023 11:04 Uhr

Spielabbruch und nun? Dauerregen hat das Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden am Sonntag regelrecht weggespült. Wir erklären die wichtigsten Fakten, wie es jetzt weitergeht.

Tabellenführung weggespült, einmal umsonst ins Saarland gegondelt: Das Drittligaspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden ist am Sonntag nach 45 Minuten abgebrochen worden. Heftiger Dauerregen hatte den Platz unbespielbar gemacht. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:0.

Warum wurde das Spiel abgebrochen?

Der Rasen im Ludwigspark war an vielen Stellen von Pfützen übersät, eine reguläre Partie war nicht mehr möglich. Schiedsrichter Arne Aarnink: "Im Laufe der ersten Halbzeit hat sich der Zustand des Spielfeldes rapide verschlechtert. Die Wassermassen gegen Ende der ersten Halbzeit haben dazu geführt, dass ein regulärer Ablauf nicht mehr möglich war. In den Zweikämpfen kam zudem eine erhöhte Verletzungsgefahr für die Spieler hinzu."

Es hat seit Tagen in Saarbrücken geregnet. Hätte das Spiel nicht früher abgesagt werden müssen?

Spielleiter und Organisatoren des Vereins und der Liga stehen im engen Austausch, am Ende entscheidet der Schiedsrichter nach der Besichtigung am Spieltag. Aarnink entschied sich, anzupfeifen. Sowohl bei einer Begehung am Vormittag, als auch gegen 12:30 Uhr und mit Anpfiff war laut Aarnink "der Großteil des Spielfeldes" bespielbar gewesen. Auch die Vereine wollten spielen, zumal 2.000 Dresdner mitgereist waren.

Wann wird die Partie nachgeholt?

Das steht noch nicht fest. Der DFB wird in Abstimmung mit beiden Vereinen einen Termin suchen. Das einzige freie Drittliga-Wochenende bis zur Weihnachtspause ist der 18./19.11. - allerdings sind da Landespokalspiele geplant.

Wird das Spiel nach 45 Minuten fortgesetzt oder komplett neu gespielt?

Das ist nicht ganz genau definiert. In Paragraph 18 Nr. 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB steht: "Wird ein Bundesspiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen, so ist es an demselben Ort zu wiederholen." Damit ist klar, dass das Spiel wiederholt wird. In der Regel werden Spiele komplett neu angesetzt, um den fairen Wettbewerb sicher zu stellen.

Was hat sich in der Tabelle geändert?

Dynamo Dresden ist seine Tabellenführung los! Der SSV Jahn Regensburg ist nun punktgleich Erster, hat aber auch ein Spiel mehr absolviert. Der 1. FC Saarbrücken (Tabellen-15.) ist sogar mit zwei Spielen in Rückstand.

Wer übernimmt die entstandenen Kosten?

Diese Frage ist noch ungeklärt. Gut möglich, dass die SGD auf den Kosten sitzen bleibt. Besonders bitter: Dynamo Dresden reist normalerweise mit dem Bus an, weil Saarbrücken die weiteste Auswärtsreise ist und am Dienstag schon das Pokalspiel bei Eintracht Niesky bevorsteht, reiste die SGD mit dem Flugzeug an. Ob der Verein nun auf den sicherlich happigen Reisekosten sitzen bleibt, ist noch unklar.

Kann Saarbrücken am Mittwoch gegen die Bayern spielen?

Das Pokalspiel von Rekordmeister Bayern München in Saarbrücken steht auf der Kippe. Am Montagmorgen begutachtete eine Platzkommission den Rasen im Ludwigsparkstadion. Nun werde über mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der miserablen Platzverhältnisse beraten. Eine kurzfristige Verlegung an einen anderen Spielort ist nach Klubangaben derart kurzfristig nicht möglich. Für Dienstag und Mittwoch sind in der saarländischen Landeshauptstadt weitere Regenfälle vorhergesagt.

Gab es in der Vergangenheit schon Spielabbrüche wegen Unwettern?

Ja! In der 3. Liga wurde in der Saison 2017/18 das Spiel zwischen Heidenheim und Erzgebirge Aue nach einem heftigen Regenguss nach zwölf Minuten abgebrochen und später komplett wiederholt.



