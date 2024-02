Handball | Bundesliga Nach Pleitenserie: SC DHfK Leipzig strebt Trendwende an Stand: 21.02.2024 17:45 Uhr

Trotz der aktuellen Niederlagenserie versucht man beim SC DHfK Leipzig positiv zu bleiben. Die Leistung sei zuletzt wieder besser gewesen, nun sollen auch die Ergebnisse folgen.

In Handball-Leipzig gibt es momentan nicht viel zu lachen. Die Pleite des SC DHfK gegen Gummersbach am Montag (19.02.) war inklusive des DHB-Pokals bereits die sechste in Serie. Die Folge: Die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson ist von Tabellenplatz sieben auf Rang 14 abgerutscht. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt nur noch zwei Punkte. Spukt das Abstiegsgespenst schon durch die Köpfe?

Torwart Ebner: "Haben die Qualität"

"Wir müssen das jetzt annehmen und so schnell wie möglich punkten. Wir haben genug Qualität, um die Liga zu halten, wir müssen das nur abrufen", schätzt Leipzig-Torwart Domenico Ebner die Situation ein. Es sei jetzt eines der wichtigsten Themen, den Fokus darauf zu legen, die Leistung zu bringen und Woche für Woche abzurufen. "Ziel muss eine Serie sein, damit wir wieder nach oben gucken können", so Ebner weiter.

Spielplan keine Ausrede

Den zerstückelten Spielplan der Leipziger, mit zuletzt vier Auswärtsspielen in fünf Partien und teilweise langen Pausen dazwischen, will man beim SC DHfK jedenfalls nicht als Ausrede gelten lassen. Rückraumspieler Franz Semper dazu: "Man kann immer etwas finden, wo man sagen kann, das war jetzt nicht wie bei der anderen Mannschaft. Ich hätte eher gesagt, dass wir dadurch mehr Zeit hatten, uns vorzubereiten."

Trendwende gegen den Bergischen HC einleiten

Auch Coach Sigtryggsson glaubt, dass Gedankenspiele über den Spielplan nur vom Wesentlichen ablenken - der Leistung auf der Platte. Und die, so der 51-Jährige gegenüber "Sport im Osten", sei zuletzt wieder besser gewesen. Einziges Problem dabei: Die Ergebnisse fehlen. Aber auch das soll sich in den kommenden Wochen wieder ändern. Am besten schon im nächsten Spiel zu Hause gegen den Bergischen HC (29.02., 19 Uhr).

