Fußball | Regionalliga Mitfavorit Jena hofft auf historischen Erfolg in Chemnitz Stand: 28.07.2023 08:00 Uhr

Wenn die Teams so heiß sind wie die beiden Trainer Christian Tiffert und René Klingbeil, dann verspricht der Ost-Klassiker Chemnitzer FC - FC Carl Zeiss Jena zum Start der Regionalliga-Saison ein Fußballfest zu werden. Der MDR überträgt die Partie am Sonnabend ab 14:00 Uhr live.

Die einen mussten jede Menge Aufbauarbeit leisten, den anderen reichten punktuelle Verstärkungen. Der Chemnitzer FC und der FC Carl Zeiss Jena gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Fußball-Regionalliga-Saison. Zum Saisonstart treffen sie am Sonnabend (14:00 Uhr/live im MDR Fernsehen und in der SpiO-App) aufeinander.

CFC: Abgänge und Verletzte

Nach einigen Turbulenzen im Verein musste der CFC einige Abgänge von Stammspielern verkraften. Als ob das nicht genügen würde, verletzten sich auch noch Abwehrroutiniers wie Robert Zickert, Chris Löwe und Robert Berger sowie der junge Rechtsaußen Max Roscher: "Damit bin ich natürlich nicht zufrieden. Das ist äußerst unglücklich, gerade jetzt, wo man eine Grundlage für eine Saison aufbaut", gibt Trainer Christian Tiffert zu. Nun müssten "die Jungen in die Bresche springen", anders ginge es ja auch nicht, man könnte ja nicht zu neunt spielen, so der Ex-Bundesliga-Profi im MDR-Interview.

Alles andere als unglücklich ist er mit dem Engagement seiner Jungs: "Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Alles was wir sehen, ist mit sehr viel Vorfreude, Eifer und Ehrgeiz - das gefällt mir extrem gut."

"Dann gehörst Du automatisch zu den Favoriten"

Mit dem FC Carl Zeiss Jena kommt einer der absoluten Meisterschaftsfavoriten. Geht es nach einer Trainerumfrage. Christian Tiffert will dieser These keineswegs widersprechen: "Es ist bei Jena eine Mischung aus dem aktuellen Kader und der vergangenen Saison. Das war ähnlich wie bei uns nach der vorletzten Saison, als wir eine sehr gute Rückrunde gespielt hatten. Dann gehörst Du automatisch zu den Favoriten." Er denkt auch, dass die "eingespielte und sehr komplette Mannschaft von Jena oben mitspielen wird".

Das heißt aber nicht, dass die Himmelblauen die Flinte schon ins Korn werfen: "Es ist der erste Spieltag, da weiß man nicht genau, wo man steht. Hat man die richtigen Sachen gemacht, funktioniert der Plan?". Er konnte sein Team noch mit einem "aus dem obersten Regal", wie es Jenas Trainer René Klingbeil formulierte, ergänzen: Angreifer Dejan Bozic kehrte an die Gellertstraße zurück. Er war bereits von 2018 bis 2020 beim CFC.

Rückkehrer Bozic keine Soforthilfe

Damals traf er in 68 Partien 28 Mal. Als schnelle Hilfe kommt er offenbar nicht infrage: "Mit Startelfeinsätzen müssen wir uns erst einmal noch gedulden. Das haben wir auch mit ihm klar kommuniziert." Er müsse noch an seiner Spielfitness arbeiten ehe er ein Kandidat für die Startelf sei. Langfristig sieht Tiffert den 30-Jährigen, der zuletzt bei Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach aktiv war, schon als eine Art Vorbild für die jungen CFC-Angreifer.

Dejan Bozic trägt wie schon zwischen 2018 und 2020 das Trikot der Himmelblauen.

An Bozic war auch Samstagsgegner FC Carl Zeiss Jena dran: "Ich hatte im Februar mit ihm gesprochen", erzählt Trainer René Klingbeil, der bei den Thüringern auch eine Art Sportchef ist. Genauso wie Kollege Tiffert übrigens derzeit: "Man kann Chemnitz nur beglückwünschen, Bozic ist ein Spieler, der es schon oft nachgewiesen hat, der die Bedingungen in Chemnitz kennt und da sicherlich eine gute Rolle spielen wird." Er spricht im MDR-Exklusivinterview von "einer Budgetierung", weshalb man das Transferziel Bozic nicht weiter verfolgt habe.

Aber auch ohne Bozic muss sich der FC Carl Zeiss gar nicht verstecken. Der Vizemeister und das beste Rückrundenteam wurde gerade im "Kicker" von 13 der 18 Regionalliga-Trainern zu den Titelkandidaten erklärt. Klingbeil sagt: " Wir sind heiß, wir haben Bock, wir wollen oben mitreden." Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten konnten die Thüringer ihren Kader zusammenhalten. Zur Freude von Verteidiger Bastian Strietzel: "Das ist schon cool, Du hast eine gewisse Hierarchie, keine so große Fluktuation, das kann schon ein Faustpfand sein."

Thüringer setzen im Angriff auf Neuzugang Endres

Mit Joshua Endres kam ein Linksaußen und Torjäger vom TSV Aubstadt. In der Regionalliga Bayern kam der 26-Jährige in den vergangenen beiden Jahren auf 29 Treffer in 68 Partien. Fast die Zahlen von Bozic beim CFC. Endres soll der Knipser sein, der im vergangenen Jahr im Abbe-Sportfeld ein wenig vermisst worden war: "Ein persönliches Ziel habe ich mir noch nicht gesetzt, natürlich will ich treffen und vorlegen", so der Angreifer im "Sport im Osten"-Interview.

Klingbeil spricht von einem "ausgewogenen Kader". Auch wenn man gerne die eine oder andere Position noch doppelt besetzt hätte. Für Neuzugänge ist derzeit aber kein Geld da. Vielleicht ändert sich das nach dem DFB-Pokal, wo es in der 1. Runde gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC geht.

Zunächst aber freut sich der Ex-Profi des Hamburger SV auf den Regionalliga-Start am Samstag: "Ein schöner Ostklassiker an der Gellertstraße. Chemnitz wird uns das Leben sehr, sehr schwer machen. Es wird auf Kleinigkeiten, vielleicht auf Standards ankommen."

Nach der Wende gewann Jena beim CFC nur einmal

Nach Infos des FCC ist es übrigens schon das 97. Aufeinandertreffen der Traditionsvereine. Insgesamt habe Jena mit 37 Erfolgen bei 30 Niederlagen die Nase vorne. Chemnitz aber ist für die Thüringer ein extra hartes Pflaster, oder wie René Klingbeil so schön sagt: "Von der Statistik her haben wir uns da nie bravourös angestellt." In der Tat: In den vergangenen 21 Partien in Chemnitz gab es laut transfermarkt.de nur einen einzigen Jena-Sieg. Der gelang in der Regionalliga 2005 mit 3:1. Punkten die Gäste nach 18 Jahren endlich wieder dreifach an der Gellertstraße?

Jena feierte 2005 einen historischen Erfolg bei den Sachsen.

cke