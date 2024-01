Basketball | BBL MBC holt Ex-Ludwigsburger Dreipunkt-Spezialist Stand: 10.01.2024 17:32 Uhr

Jenseits der 6,75-Meter-Linie sind die Basketball-"Wölfe" aus Weißenfels in der Bundesliga zahnlos. Nun soll ein US-Shooting-Guard mit Dreiwurf-Expertise helfen, den Negativtrend beim Syntainincs MBC zu beenden.

Kann Basketball-Bundesligist Syntainics MBC aus Weißenfels seine Negativserie in der BBL mit einem Distanzwurfspezialisten beenden? Der US-Amerikaner Jhonathan Dunn soll dem Team von Pregrad Kunic helfen, nicht weiter in die abstiegsbedrohte Zone der Liga zu rutschen. Der MBC gab die Verpflichtung am Mittwoch (10.1.2024) bekannt.

Mit Ludwigsburg zweimal im Halbfinale

Shooting Guard Dunn kommt vom mexikanischen Meister Fuerza Regia Monterrey. Den Fans in Weißenfels dürfte er aber vor allem aus der BBL bekannt sein. Der 25-Jährige spielte in der vergangenen Saison bei den Riesen Ludwigsburg. Mit dem schwäbischen Champions-League-Teilnehmer erreichte er das Halbfinale in Meisterschaft und Pokal.

Der 1,93 Meter große Dunn ist ein ausgewiesener Dreipunkt-Spezialist. Jenseits der 6,75-Meter-Marke hat der MBC seine größte Schwäche, ist mit einer Trefferquote von nur 30,1 Prozent das Schlusslicht der Liga. Dunn dagegen versenkte bei seinen letzten Station in Ludwigsburg und Mexiko 39 und 43 Prozent seiner Dreipunkt-Versuche.

Erstes Spiel bereits am Sonntag geplant

"Jhonathan hat in der Bundesliga bereits sein Können unter Beweis gestellt. Er hat in dieser Saison durchgängig auf hohem Niveau gespielt und ist körperlich fit", freut sich "Wölfe"-Coach Kunic auf den Neuzugang. Dunn soll bereits am Donnerstag (11.1.2024) zum Team stoßen und sein erstes Spiel im MBC-Trikot am Sonntag (14.1.2024) gegen Tübingen absolvieren.

"Seine Physis, Dynamik und seine Fähigkeit, aus der Distanz zu punkten, werden uns weiterhelfen", so Kunic. Sein Team verlor zuletzt vier Spiele in Serie, den letzten Heimsieg holten die Weißenfelser Anfang November.

-------------

dh/pm