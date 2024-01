Basketball | BBL MBC-Feuerwehrmann Freyer soll Heidelberg retten Stand: 11.01.2024 15:47 Uhr

Als Feuerwehrmann rettete er den Syntainics MBC letzte Saison vor dem Abstieg. Gleiches soll Ingo Freyer nun in Heidelberg gelingen, diesmal als ein Konkurrent der Weißenfelser.

Basketball-Trainer Ingo Freyer soll in Heidelberg die Kastanien aus dem Feuer holen. Der 52 Jahre alte frühere Nationalspieler übernimmt als Coach das Traineramt von Joonas Iisalo, der am vergangenen Wochenende entlassen wurde. Freyer erhielt zunächst einen Vertrag bis Saisonende. "Wir haben einen Trainer gesucht, der die BBL sehr gut kennt, sich im Abstiegskampf bewiesen hat und zudem sehr schnell auch während einer bereits laufenden Spielzeit Dinge verändern kann", wird Heidelbergs Sportlicher Leiter Alex Vogel in der Mitteilung zitiert: "All das trifft auf Ingo zu."

Heidelberg liegt auf dem letzten Platz

Als Spieler absolvierte Freyer zwischen 1991 und 1995 insgesamt 39 Länderspiele für Deutschland. In dieser Zeit stand der frühere Shooting Guard für Alba Berlin auf dem Parkett. "Meine Aufgabe ist es jetzt, das Team zu Siegen zu führen", sagte Freyer: "Wir haben noch eine Menge Spiele vor uns und werden hart und intensiv daran arbeiten, um in die Erfolgsspur zu kommen." Siege gelangen den Heidelbergern in der laufenden Saison bisher nur zwei. Nach 15 Spielen liegen die Kurpfälzer auf dem letzten Tabellenplatz.

Coach Ingo Freyer (MBC Weissenfels) (li.) spricht mit Kostja Mushidi

Retter bei Syntainics MBC

Zuletzt hatte Freyer, der als Spieler bereits drei Jahre für den Mitteldeutschen BC gespielt hatte, die Syntainics zum Klassenerhalt geführt. Zu einer Vertragsverlängerung war es aber aufgrund zu hoher Gehaltsforderungen seitens des Headcoaches nicht gekommen. Außerdem hatte Publikumsliebling Kostja Mushidi seine Zukunft beim MBC davon abhängig gemacht, dass Freyer nicht bleibt. Jetzt wird er als Coach des Tabellenletzten einer der Konkurrenten des MBC im Kampf um die BBL sein.

