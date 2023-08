Fußball | DFB-Pokal Magdeburg zittert sich in Runde zwei Stand: 14.08.2023 20:04 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat sein erstes Auswärtsspiel im DFB-Pokal erfolgreich gestaltet. In Regensburg sind die Blau-Weißen erstmals seit 2017 in die zweite Runde eingezogen.

Gegen einen engagierten Gegner tat sich der Zweitligist lange schwer. Mit 2:1 (1:0) hat der 1. FC Magdeburg gegen den SSV Jahn Regensburg gewonnen. Das Team von Coach Christian Titz machte aus deutlichen Vorteilen im Ballbesitz zu wenig gegen die Oberpfälzer.

Daniel Elfadli fehlte im Kader der Blau-Weißen. Der 26-Jährige will wohl weg aus Magdeburg und erhielt daher nicht das Vertrauen von Titz. Auch Christiano Piccini fehlte auf dem Spielbogen des FCM. Im Kasten stand Dominik Reimann, Julian Pollersbeck saß auf der Bank.

Schuler trifft aus dem Nichts

Die Gäste fanden schwer ins Spiel, Regensburg war giftig und ließ den Magdeburgern selten Luft. Bis zur 16. Minute, als Amara Condé einen langen Ball aus dem Fußgelenkt einfach in den Strafraum schlug. SSV-Keeper Felix Gebhardt hatte Abstimmungsprobleme mit Florian Ballas, Luca Schuler war auf dem Posten und schob mit einer Direktabnahme zur allgemeinen Überraschung zur Führung ein. Der Zweitligist fand in der Folge endlich in die Partie, ließ Ball und Gegner laufen. Doch der Jahn zeigte auf einmal seine Zähne: in der 32. Minute stand Elias Huth nach einer Ecke komplett blank vor FCM-Keeper Reimann, der seine ganze Klasse zeigen musste, um die Gäste in Führung zu halten. Dank dieser Glanztat gingen die Elbestädter mit knapper Führung in die Kabine, die durchaus glücklich war. Der Jahn machte den Blau-Weißen das Leben schwer, auch wenn Magdeburg im Ballbesitz klar dominierte.

Hugonet vergoldet Druckphase

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste mehr vom Spiel. Und kreierten endlich wieder Chancen. Condé und Schuler vergaben gute Chancen. Jean Hugonet machte es nach einer Ecke von Jason Ceka besser und erhöhte auf 2:0 für den Zweitligisten (60.). Doch statt die Partie routiniert runter zu spielen, ließ der FCM den Gastgebern nur drei Minuten später viel zu viel Raum und Dominik Kother verkürzte freistehend aus halbrechter Position trocken zum Anschluss (63.). Die Elbestädter taten sich in der Folge schwer, ihre Dominanz am Ball aufrecht zu erhalten. Doch Chancen sprangen weder für den SSV noch für die Gäste heraus. Eine zähe Pokalpartie mit einigen Karten und wenig Esprit entwickelte sich, in der die Gastgeber nah am Ausgleich waren. Doch Reimann war gegen die eingewechselten Eric Hottmann und Noel Eichinger auf dem Posten und hielt den Sieg fest. Erstmals seit 2017 zieht Magdeburg in die zweiten Runde des DFB-Pokals ein.

Stimmen zum Spiel

jar