Fußball | Regionalliga Lok Leipzig will in Babelsberg in die Erfolgsspur zurückkehren Stand: 01.09.2023 17:57 Uhr

Der 1. FC Lok Leipzig will beim SV Babelsberg 03 eine Reaktion auf die Heimniederlage gegen Greifswald zeigen. Trainer Almedin Civa muss derweil den Torwart wechseln - Isa Dogan kehrt zurück.

Nach der enttäuschenden 0:1-Heimniederlage gegen den Greifswalder FC will Lok Leipzig am Sonntag beim SV Babelsberg 03 (Anstoß: 16 Uhr, live im MDR-Fernsehen sowie im Stream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) in die Erfolgsspur zurückkehren. "Ich erwarte, dass wir unser Spiel machen, dass wir mutig sind", forderte Trainer Almedin Civa im Gespräch mit dem MDR - auch im Rückblick auf die ersten 20 Minuten gegen Greifswald, in denen seine Mannschaft mit zu wenig Selbstvertrauen agiert habe: "Das habe ich nicht verstanden." Das frühe Führungstor der Gäste konnte Lok dann nicht mehr egalisieren. Nun wollen die Leipziger mit anderer Körpersprache auftreten.

Babelsberg mit ordentlichem Saisonstart

Für den Gegner aus der Filmstadt verlief der Start in die neue Regionalliga-Saison ganz ordentlich: drei Siege, ein Remis, eine Niederlage, Platz fünf mit zehn Punkten. Am Dienstag holten die Babelsberger beim Chemnitzer FC ein torloses Remis. Gerade die Tatsache, dass Babelsberg nicht zu heißesten Aufstiegskandidaten gerechnet wird, mache sie gefährlich, so Civa: "Sie haben keinen Druck." Wobei der Lok-Coach der Frage nach den Favoriten ohnehin ausweicht und auf die Tabelle verweist. Dort steht der ambitionierte FC Carl Zeiss Jena zurzeit auf einem möglichen Abstiegsplatz, während der Greifswalder FC oben mitspielt.

Kein Wilton-Bruderduell

Zum Duell der beiden Wilton-Brüder wird es allerdings nicht kommen. Lukas Wilton, Lok-Neuzugang von Alemannia Aachen, wird wegen einer Knochenabsplitterung erst voraussichtlich Anfang Oktober zurückkehren. Der Verteidiger hatte Mitte August beim Punktspiel gegen den FC Eilenburg (2:1) einen Tritt abbekommen. "Das ist schade. Erfahrener Mann, wichtiger Spieler", so Civa. Bruder Jake Wilton spielt seit 2019 in Babelsberg, während der Corona-Pandemie standen die beiden für ein Jahr gemeinsam im Kader der Filmstädter.

Müller verletzt - Dogan kehrt zurück

Neben dem langzeitverletzten Theo Ogbidi (Kreuzbandriss, Rückkehr voraussichtlich im Februar 2024) wird auch Torwart Niclas Müller fehlen, der zuletzt Isa Dogan ersetzte, sich dann aber einen Muskelfaserriss zuzog. Nun kehrt Dogan zwischen die Pfosten zurück. Er habe ihn wegen leichter Unsicherheiten aus dem Tor genommen, verriet Civa. Müller habe es dann "überragend" gemacht. Nun aber schenkt er Dogan vollstes Vertrauen: "Wie ich Isa kenne, wird er zu 100 Prozent fokussiert sein."

Ohnehin wollen die Leipziger nun wieder nach vorn blicken. Es bringe jetzt nichts mehr, zurückzuschauen, sagt Mittelfeldspieler Farid Abderrahmane im Gespräch mit dem MDR: "Wenn wir gewinnen, interessiert Greifswald niemanden mehr."

---

mze